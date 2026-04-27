"دبي للثقافة" تطلق 38 ورشة تفاعلية ضمن مدارس الحياة احتفاء بعام الأسرة

دبي في 27 أبريل/ وام / أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن تنظيم سلسلة من التجارب الثقافية المبتكرة احتفاء بعام الأسرة ضمن مشروع مدارس الحياة الذي يندرج تحت مظلة إستراتيجية جودة الحياة في دبي وذلك خلال شهر مايو المقبل عبر أكثر من 38 ورشة عمل وجلسة تفاعلية تقام في مكتبات دبي العامة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين أفراد المجتمع من تطوير مهاراتهم الشخصية والحياتية وتعزيز وعيهم الذاتي إلى جانب استكشاف الأدب المحلي وجماليات الموسيقى والخط وتنمية معارفهم اللغوية في بيئة تعليمية تفاعلية.

وتتضمن الفعاليات جلسة افتراضية حول الوعي الذاتي والذكاء العاطفي في القيادة تقدمها غالية تركي فيما يستضيف مركز الجليلة لثقافة الطفل ورشة الفوالة الإماراتية بإشراف الشيف علياء آل علي لتعليم إعداد أطباق تراثية كما تقدم مكتبة الراشدية ورشة إطار صورة عائلي فيما تحتضن مكتبة الصفا للفنون والتصميم ملتقى مدارس الحياة الذي يجمع مقدمي الورش لتبادل الخبرات وتطوير البرامج.

وتشمل الأنشطة سلسلة ورش ضمن نادي الفن مثل صناعة الصابون وتصميم منازل ثلاثية الأبعاد وبورتريه عائلي بالورق إضافة إلى ورش التطريز وصناعة الدمى والرسم بالألوان الزيتية إلى جانب فعاليات لفن لف الورق في مكتبة حتا.

وفي إطار نادي الكتاب تنظم جلسات حوارية تستضيف الكاتبة هالة كاظم إلى جانب مناقشة أعمال أدبية إماراتية بينما يشهد نادي اللغات مسابقات تهجئة وشعر لتعزيز مهارات الطلبة.

كما تتضمن الفعاليات أنشطة موسيقية وفنية وتدريبية في الخط والزخرفة والتغذية بما يعكس توجه دبي للثقافة نحو ترسيخ بيئة معرفية داعمة للأسرة وتعزيز دورها في بناء مجتمع مبدع ومستدام.