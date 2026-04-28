أسعار النفط بأعلى مستوى في أسبوعين

لندن في 28 أبريل /وام/ صعدت ‌أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوعين، مع استمرار محدودية الشحنات عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى شحّ الإمدادات النفطية العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار، بنسبة 2.8%، لتسجل 108.23 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.97 دولار، بنسبة 2.1% إلى 96.37 دولار.

ويرتفع بذلك برنت لليوم السادس على التوالي للمرة الأولى منذ مارس 2025، مسجلًا أعلى مستوى إغلاق له منذ السابع من أبريل، وفي المقابل، أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‌عند أعلى مستوى له منذ 13 أبريل.

