تجارة الجملة والتجزئة في الصين تحقق 510 مليارات دولار بالربع الأول

بكين في 28 أبريل /وام/ سجل قطاعي البيع بالجملة والتجزئة في الصين نموا مطردا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أنه في الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين، نمت القيمة المضافة لتجارة البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.5 تريليون يوان (حوالي 510.4 مليار دولار أمريكي)، بما يمثل 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفي قطاع البيع بالجملة، توسع حجم الصفقات لأسواق السلع الرئيسية الخاضعة لرقابة الوزارة بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، بينما ازداد حجم الصفقات لأسواق المواد الإنتاجية والسلع الاستهلاكية الصناعية بنسبة 16.1 في المائة و10.7 في المائة على التوالي، وفقا للوزارة.

وبلغت قيمة مبيعات التجزئة للسلع 11.3 تريليون يوان في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 2.2 في المائة على أساس سنوي.

-خلا-