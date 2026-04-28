"الإمارات لرعاية الموهوبين" تطلق مجالس الموهوبين على مستوى الدولة

دبي في 28 أبريل/ وام/ أعلنت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، عن إطلاق مجالس الموهوبين في مختلف إمارات الدولة، وذلك خلال لقاء تنسيقي تم عقده في نادي الضباط، بحضور مجلس إدارة الجمعية وأعضاء لجنة اكتشاف الموهوبين، وبمشاركة رؤساء المجالس ونوابهم وأعضائها.

وأكد سعادة أحمد الدباني النعيمي، الأمين العام للجمعية، أن إطلاق المجالس يمثل نقلة نوعية في آليات اكتشاف ورعاية المواهب والكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى أن المجالس بدأت بالفعل مباشرة أعمالها الميدانية في مختلف إمارات الدولة.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الحضور المجتمعي للجمعية، وتفعيل دور المجتمع في اكتشاف الموهوبين، عبر منظومة عمل متكاملة تعتمد على فرق ميدانية في كل امارات الدولة.

وأضاف أن الأثر الفعلي لمجالس الموهوبين سيبدأ بالظهور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من خلال المبادرات والزيارات الميدانية والأنشطة المجتمعية التي ستنفذها المجالس.

وأشار النعيمي إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في بناء قاعدة وطنية شاملة للمواهب الإماراتية، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وتعزيز دور المواهب كأحد روافد القوة الناعمة لدولة الإمارات.

وأكد أن الجمعية ماضية في تطوير منظومة عملها وتوسيع نطاق مبادراتها، بما يضمن استدامة اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتمكينهم من تحقيق التميز على المستويين المحلي والدولي.