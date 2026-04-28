المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يطلع على مستجدات البرامج الأكاديمية والمبادرات البحثية

أبوظبي في 28 أبريل/ وام/ اطلع المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اجتماعه الحادي عشر، برئاسة معالي الشيخ العلامة عبد الله بن بيّه، رئيس المجلس العلمي الأعلى للجامعة، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، على مستجدات البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة التي تنفذها الجامعة، وأجندة المؤتمرات الدولية وفي مقدمتها المؤتمر الدولي لدراسات الأديان المزمع تنفيذه نهاية العام الجاري، إضافة إلى المبادرات البحثية والشراكات المحلية والدولية، وآخر الإصدارات والإنتاجات العلمية.

حضر الاجتماع، الذي عقد بمقر الجامعة في أبوظبي، معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة.

وأكد معالي الشيخ العلامة عبد الله بن بيه، خلال افتتاح أعمال المجلس، أن اجتماع المجلس ينعقد في سياق ما شهدته المنطقة من تطورات، مشيرا إلى أن هذه الأحداث أظهرت مجددا رسوخ مؤسسات الدولة وحكمة قيادتها وتماسك مجتمعها.

وأوضح أن دولة الإمارات بدعم قيادتها الرشيدة أثبتت قدرة راسخة على التعامل مع مختلف الظروف بكفاءة واقتدار، بما يضمن انتظام الحياة والدراسة والعمل بثقة وطمأنينة.

وأضاف أن الأزمة كشفت عن نجاح السياسات الوطنية في بناء منظومة متكاملة ترتكز على قوة دفاعية رادعة، ومنظومة أمنية يقظة، ودبلوماسية فاعلة، واقتصاد متين، ما يعكس ريادة الدولة في تحقيق التكامل بين مختلف قطاعاتها، وقدرتها على الثبات في مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة البناء والإنجاز.

وأكد معاليه على تطلعات المجلس باستمرار الجامعة في تطوير مخرجاتها على مستويات متعددة، وفي مقدمة ذلك مخرجاتها التعليمية، من خلال إعداد طلبة متميزين، يجمعون بين المعرفة الرصينة، والخلق الرفيع، والوعي الوطني، والقدرة على الإسهام الفاعل في تخصصات العلوم الإسلامية والإنسانية؛ ليكونوا قيمة مضافة في المؤسسات التي يلتحقون بها، ونماذج في العلم والعمل، وقدوة في السلوك والعطاء.

واستمع المجلس إلى مداخلات الأعضاء التي تضمنت مقترحات وأفكارا حول القضايا المطروحة على جدول الأعمال، حيث جرى مناقشتها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للجامعة، وتطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز جودة البحث العلمي، وتوسيع نطاق الشراكات، بما يسهم في رفع كفاءة المخرجات التعليمية ويعزز حضور الجامعة العلمي والمجتمعي ويرسخ مكانتها منصة عالمية لنشر قيم الاعتدال وبناء الجسور المعرفية بين الثقافات.