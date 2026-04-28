بلدية مدينة أبوظبي تعزز وعي الأطفال وطلبة المدارس بالمحافظة على المظهر العام للمدينة

أبوظبي في 28 أبريل/ وام/ نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية "المفتش الصغير" في عدد من المدن والمواقع، مستهدفة الأطفال وطلبة المدارس وأفراد المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر العام للمدينة، والحد من المشوهات البصرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والمرافق العامة.

وقد شهدت ساحة مدينة خليفة تنظيم فعالية "المفتش الصغير" لطلبة المدارس، والتي تضمنت ورشة توعوية حول أهمية الرقابة ووسائل التوعية وسبل الحفاظ على المظهر العام، بجانب جولات ميدانية لتعريف الطلبة بالسلوكيات التي تؤثر سلباً على المشهد الحضري وآليات الإبلاغ عنها.

وفي منطقة ربدان، ركزت الفعالية على توعية الأطفال بأهمية الحفاظ على المظهر العام للمدينة والحد من المشوهات البصرية، مع إبراز دور المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، وسلطت الضوء على ثقافة الاستخدام الأمثل للمرافق العامة.

وخلال الفعالية التي شهدتها ساحة مدينة شخبوط، عملت البلدية على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة والمرافق العامة، وغرس روح المسؤولية لدى الأطفال تجاه بيئتهم، ووفرت الفعالية بيئة ترفيهية وتفاعلية مناسبة لجميع أفراد المجتمع، من خلال فقرات توعوية وترفيهية موجهة للأطفال بأسلوب مشوق ومبسط، ركزت على أهمية المحافظة على الممتلكات العامة.

وفي مدينة زايد، استهدفت الفعالية رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تعكس روح المسؤولية والانتماء.

كما أقيمت فعالية "المفتش الصغير" في حديقة التآنس بمدينة محمد بن زايد، لتعزيز وعي الأطفال بالممارسات الصحيحة في التعامل مع البيئة والمرافق العامة، وتنمية مهارات الملاحظة والاستكشاف لديهم، من خلال مجموعة من الورش التعليمية والعملية والتفاعلية.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الفعاليات تجسد نموذجاً توعوياً فاعلاً، يجمع بين التثقيف والترفيه، ويعمل على بناء أجيال أكثر وعياً بأهمية المحافظة على المظهر الحضاري والمرافق العامة، وأكثر قدرة على تبني سلوكيات إيجابية تنعكس على جودة الحياة والمشهد الجمالي للمدينة.