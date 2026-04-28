جلسة حوارية بـ"مركز محمد بن خالد" تؤكد دور الأم في تعزيز الولاء والانتماء الوطني

العين في 28 أبريل/ وام/ نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي جلسة حوارية بعنوان " الأمومة وطن .. نرتشف منها الولاء والانتماء"، وذلك ضمن مبادرة "مجلس أمي حمدة"، التي تُعنى بتعزيز دور الأم في بناء الإنسان وترسيخ منظومة القيم المجتمعية.

وتعد الجلسة المحطة الثالثة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية للمبادرة، حيث سلطت الضوء على المكانة الجوهرية للأم بوصفها المدرسة الأولى التي تُغرس فيها القيم، ويُبنى فيها الوعي، ويتشكل من خلالها الانتماء الصادق للوطن.

وأكدت الجلسة أن الأمومة ليست دورا عاطفيا فحسب، بل هي مسؤولية وطنية تسهم في صناعة أجيال قادرة على حمل رسالة الوطن والمضي بها نحو مستقبل مستدام.

وانطلقت الجلسة برؤية "مجلس أمي حمدة" الذي يُعد أحد المبادرات الهادفة التي أطلقتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وترعاه فكريا موزة القبيسي المستشارة الثقافية للشيخة شما، ليكون ملتقى حوارياً يثري الوعي المجتمعي ويفتح آفاق تبادل الخبرات والتجارب بين الأمهات والنخب التربوية.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من التربويات والأكاديميات، حيث تناولت كنة الناصري محور "الأمومة والوطن وجهان لعملة واحدة"، مؤكدة أهمية الاستثمار في التنشئة الوالدية باعتبارها الأساس في بناء شخصية الأبناء، فيما ناقشت سلمى الكتبي مفهوم الولاء للوطن بوصفه شريانا يغذي مشاعر الكرامة والاعتزاز والفخر لدى الفرد الإماراتي.

من جانبها، استعرضت عائشة المهيري دور الأمومة كرهان رابح في بناء أجيال المستقبل، مشددة على أهمية التعليم والعمل في تحقيق الاستدامة الوطنية، وتناولت ظبية المزروعي ونورة الرشيدي سبل ترجمة أدوار الأمومة إلى طاقة فاعلة تُسهم في تعزيز التنمية، من خلال غرس حب الوطن وتحفيز الأبناء على الإنجاز والعطاء.

وأكدت الجلسة في مجملها أن الأم هي الركيزة الأساسية في ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وأن دورها يتجاوز حدود الأسرة ليشمل بناء مجتمع متماسك قائم على الوعي والمسؤولية، مشددة على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُعلي من شأن الأم وتُبرز دورها المحوري في صناعة الأجيال.

كما أكدت أن "مجلس أمي حمدة" يمثل نموذجا حيا للعطاء الوطني المستدام، وساحة ملهمة لتعزيز القيم الإنسانية، وترسيخ ثقافة الحوار، وبناء وعي مجتمعي يُسهم في دعم مسيرة الوطن وازدهاره.