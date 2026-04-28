"عيادات صحة" تفوز بجائزتين عالميتين تقديراً للابتكار في الرعاية الصحية

أبوظبي في 28 أبريل/ وام/ حصدت "عيادات صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، جائزتين مرموقتين على مستوى العالم، تمثلتا في تكريم ضمن المسابقة الدولية لأفضل الممارسات "IBPC"، إضافة إلى جائزة التميز العالمية للأعمال "BIZZ" عن فئة التميز في الابتكار بقطاع الرعاية الصحية.

وحصلت "عيادات صحة" خلال مشاركتها في الدورة الـ11 من المسابقة على تصنيفات من فئتي أربع وخمس نجوم عبر ثلاث مبادرات رائدة في قطاع الرعاية الصحية، شملت مبادرة الذكاء الاصطناعي التشخيصي لفحص الشبكية، الحاصلة على تصنيف خمس نجوم والمتأهلة ضمن أفضل 50 مبادرة نهائية، ومبادرة تطوير إستراتيجية وأداء أخصائيي التغذية في "عيادات صحة" الحاصلة على تصنيف أربع نجوم، بجانب مبادرة التحول الرقمي لنظام تصاريح العمل في العيادات الحاصلة على تصنيف أربع نجوم.

كما نالت "عيادات صحة" جائزة التميز العالمية للأعمال "BIZZ" لعام 2025 للتميز في الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، وهو الفوز الخامس لها بهذه الجائزة المرموقة المقدمة من الاتحاد العالمي للأعمال "WORLDCOB".

وتعد المسابقة الدولية لأفضل الممارسات IBPC منصة عالمية تكرم المؤسسات التي تعتمد أفضل الممارسات الفاعلة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التحول الرقمي، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لعيادات صحة، أن التكريم ضمن المسابقة الدولية لأفضل الممارسات "IBPC"عن ثلاث مبادرات يعكس جهود العيادات في قيادة التحول بقطاع الرعاية الصحية، من خلال نهج متكامل يجمع بين التميز السريري والكفاءة التشغيلية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمرضى.

وأضافت أن هذه الإنجازات تعزز مكانة "عيادات صحة" في دولة الإمارات عبر إرساء معايير قائمة على توظيف التقنيات المتقدمة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتبني نماذج رعاية تضع المريض أولاً، مع مواصلة الاستثمار في الصحة الرقمية والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتطوير أساليب الرعاية المبتكرة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سلامة محمد الحوسني، المدير التنفيذي الطبي بالإنابة في عيادات صحة، أن تكرار الفوز بالجائزة خمس مرات يعكس مسيرة راسخة من التميّز، ويجسّد التزام فرق العمل بتقديم رعاية صحية عالية الجودة تتمحور حول المريض.