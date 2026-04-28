ملتقى الملكية الفكرية يؤكد دور الأسرة في تعزيز الابتكار المستدام

عجمان في 28 أبريل/ وام/ نظمت جمعية الإمارات للملكية الفكرية، اليوم، فعاليات ملتقى الملكية الفكرية لعام 2026 في دورته الثالثة، تحت عنوان "الابتكار يبدأ من الأسر: دور الملكية الفكرية في بناء مستقبل مستدام"، وذلك بحضور سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة بلدية دبي والتخطيط، وسعادة الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة.

وتم تنظيم الملتقى بالشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط - "مركز عجمان X"، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الحقوق الفكرية ودعم مسيرة الابتكار في الدولة.

وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس العبدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، في كلمته خلال الملتقى الذي عقد في "مركز عجمان X"، أهمية نشر ثقافة الملكية الفكرية في المجتمع، وتعزيز دور الأسرة في احتضان الإبداع وتنمية الابتكار، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً، لا سيما مع تزامن انعقاد الملتقى مع اليوم العالمي للملكية الفكرية وعام الأسرة.

وأوضح أن الأسرة تمثل الحاضنة الأولى للإبداع، ومنها تتشكل الأفكار وتنمو المواهب، مشيراً إلى أن ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية داخل الأسرة يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على المنافسة والإنتاج وصناعة المستقبل.

وتضمن الملتقى جلسة نقاشية استعرضت أوراق عمل قدمها نخبة من المختصين والخبراء، من بينهم المستشار محمد بكر استيتيه عضو الجمعية، ومروة الهرمودي رئيس قسم تسجيل وفحص الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، وإيمان السلمان رئيس قسم الملكية الفكرية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وراوية الجنيبي من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والدكتور حماده عبدالعاطي العيايدي عضو الجمعية.