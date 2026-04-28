مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية يعتمد خطة لإدارة المخاطر وهيكلا تنظيميا جديدا

عجمان في 28 أبريل /وام/ اعتمد مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية خلال اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، وحضور أعضاء المجلس، بجانب سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، خطة إدارة المخاطر المتعلقة بالعمل في الدول الخارجية، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الخيرية وضمان استدامتها وفق أفضل الممارسات الدولية، بجانب حماية الموارد وتحقيق أعلى مستويات الامتثال والحوكمة.

واستعرض الاجتماع تقرير حملة رمضان لعام 2026، والتي شكّلت محطة رئيسية في جهود الهيئة وحجم مشاريعها داخل الدولة وخارجها، واعتمد الهيكل التنظيمي الجديد، الذي يهدف لتطوير منظومة العمل المؤسسي في الهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز المرونة التشغيلية، ودعم التوسع في البرامج والمشاريع الإنسانية.

كما اعتمد قرار ضوابط الاستثمار، بما يضمن تنمية الموارد المالية للهيئة وفق أسس مستدامة وآمنة، تدعم تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، إن القرارات التي تم اعتمادها تعكس التزام الهيئة بتطوير أدائها المؤسسي، ومواكبة المتغيرات في قطاع العمل الإنساني، مشيراً إلى أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة المبادرات الخيرية وتوسيع نطاق أثرها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التركيز على بناء منظومة عمل متكاملة تدعم الابتكار، وترسخ مكانة الهيئة مؤسسة رائدة في العمل الإنساني على المستويين المحلي والدولي.

ووجه بأهمية الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية والكوادر البشرية التي تمثل أولوية رئيسية، تدعم مستوى الأداء وتحقق التميز في تنفيذ المبادرات، مؤكداً أهمية تبني الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة لتطوير آليات العمل وتعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة ، مشددا على ضرورة ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل الخيري، بما يضمن استدامة الموارد وتعظيم الأثر الإنساني، وبما يواكب رؤية دولة الإمارات في الريادة العالمية في مجالات العمل الخيري.

من جانبه، توجه سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، بالشكر لكافة قطاعات الهيئة وفرق عملها الميدانية على جهودهم المستمرة، خصوصاً في حملة رمضان 2026 التي حققت إنجازات نوعية كبيرة، حيث تجاوز حجم المشاريع المنفذة 188 مليون درهم، ما يعكس ثقة المحسنين والداعمين في برامج الهيئة وكفاءة تنفيذها.

وأوضح أن الهيئة تستعد لإطلاق حملة الأضحى التي تشمل مجموعة واسعة من المبادرات التي تسعى لدعم الأسر المتعففة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في عدد من الدول، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في توسيع نطاق عملها وتعزيز أثرها الإنساني بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في العمل الخيري والإنساني.