"جودو الإمارات" يعتمد مشاركة 8 لاعبين في بطولة أستانا "جراند سلام"

أبوظبي في 28 أبريل/ وام/ أعلن مجلس إدارة اتحاد الجودو، اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة أستانا "جراند سلام" الكبرى بكازاخستان والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل، بقائمة مؤلفة من 7 لاعبين ولاعبة في أوزان مختلفة.

وأكد في بيان له، أن قائمة المنتخب تضم سيمون قسطنطين،" تحت 60 كجم"، ونارمند بيان،" تحت 66 كجم"، وناجي يزبيك وكريم عبد اللطيف،" تحت 73 كجم"، وعمر جاد،" تحت 81 كجم"، وأرام جورجيان،" تحت 90 كجم"، وعمر معروف،" فوق 100 كجم"، وبشيرات خرودي "وزن 52 كجم".

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، إن بطولة أستانا تكتسب أهمية كبيرة في أجندة منتخبنا الوطني، بعد المشاركة في بطولة دوشانبي "جراند سلام" الكبرى بطاجيكستان للجودو، خلال الفترة من 30 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل، ضمن برنامج الإعداد الإستراتيجي الذي وضعه الاتحاد ضمن محطات المنافسة على التأهل إلى دورة لوس انجلوس 2028، موضحا أن البعثة برئاسة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد، وتضم المدرب فيكتور سيكروف والطاقم المساعد.