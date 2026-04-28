تقرير: الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون في تمثيل المرأة بمجالس الإدارة للعام الثالث

دبي في 28 أبريل/ وام/ أظهرت نتائج تقرير مؤشر التنوع الجنسانى في مجالس إدارات الشركات المدرجة بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، استمرار التقدم في تمثيل المرأة، حيث بلغت النسبة 7% من إجمالي مقاعد مجالس الإدارة على مستوى دول المجلس، مقارنة بـ 6.9% في عام 2025، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المؤشر بنسبة 15%.

وأطلقت كل من جامعة هيريوت ‑ وات دبي وأورورا 50 النسخة الثالثة من التقرير، الذي يعد المؤشر الوحيد من نوعه الذي يقدم رؤية موحدة لتشكيل مجالس الإدارة عبر البورصات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً استمرار التقدم نحو تعزيز الشمولية في القيادة المؤسسية.

وبيّن التقرير أن عدد الشركات المشمولة بلغ 759 شركة مدرجة، فيما ارتفع إجمالي عدد مقاعد مجالس الإدارة من 5,668 إلى 5,755 مقعداً بنسبة نمو 1.5%، وتشغل النساء حالياً 403 مقاعد مقارنة بـ 390 مقعداً في عام 2025، عبر 341 امرأة مقابل 334 امرأة في العام السابق، ما يعكس نمواً بنسبة 2.1% في عدد النساء و3.3% في عدد المقاعد التي يشغلنها.

وأظهرت النتائج على مستوى الدول استمرار تصدر دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي بنسبة 15% من مقاعد مجالس الإدارة، بما يعادل 191 مقعداً من أصل 1,274، تلتها مملكة البحرين بنسبة 10.5% (36 من 342)، ثم سلطنة عُمان بنسبة 7% (51 من 731)، فدولة الكويت بنسبة 5.6% (52 من 927)، ودولة قطر بنسبة 3.2% (15 من 467)، والمملكة العربية السعودية بنسبة 2.9% (58 من 2,014).

وأكدت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة شركة "أورورا50"، أن الشراكة مع جامعة هيريوت-وات دبي في هذا المؤشر للعام الثالث تعكس التزاماً بتوفير بيانات شفافة تعكس واقع المنطقة، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بدولة الإمارات ارتفعت من 3.5% إلى 15% منذ عام 2020، ما يعكس وضوح رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، مضيفة أن وجود المرأة في مجالس الإدارة يسهم في تعزيز الحوكمة ودعم نمو المؤسسات.

من جانبها، أوضحت البروفيسورة هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت-وات دبي، أن المؤشر أصبح مرجعاً أساسياً لفهم تطور مجالس الإدارة في المنطقة، مشيرة إلى أن نتائج هذا العام تؤكد استدامة التقدم في تمثيل المرأة، مع وجود فرصة لتسريع وتيرته على مستوى دول المجلس، لافتة إلى أن البيانات الدقيقة والشفافة تمثل أساساً لتحقيق نتائج أكثر فاعلية.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي يستحوذ على أكبر عدد من مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء، يليه القطاع الصناعي، فيما جاءت القطاعات الثلاثة الأولى في دولة الإمارات من حيث تمثيل المرأة هي الخدمات المالية بـ 86 مقعداً من أصل 564، والقطاع الصناعي بـ 35 من 214، والسلع الاستهلاكية الأساسية بـ 15 من 94.

ويعتمد المؤشر، المدعوم من شركات Board Intelligence وAlixPartners وGrant Thornton، على منهجية دقيقة لتتبع بيانات أعضاء مجالس الإدارة، بما يضمن عدم الازدواجية، خاصة في الحالات التي تشغل فيها النساء أكثر من مقعد أو تكون الشركات مدرجة في أكثر من سوق، ما يعزز موثوقية البيانات لصناع القرار والجهات المعنية.