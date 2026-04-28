الاتحاد الأوروبي ورابطة "آسيان" يؤكدان ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز

بندر سري بيغاوان - بروناي في 28 أبريل/ وام/ أكد الاتحاد الأوروبي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، في بيان مشترك في ختام الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين، حرصهما على تعميق الشراكة الإستراتيجية الثنائية، وتعزيز السلم والاستقرار الدوليين.

وعقد الاجتماع الوزاري الـ 25 بين آسيان والاتحاد الأوروبي يومي 27 و28 أبريل 2026 في بندر سري بيغاوان، عاصمة بروناي دار السلام، برئاسة مشتركة لكل من داتو إريوان بهين يوسف، وزير الخارجية الثاني لبروناي دار السلام، بصفته منسق علاقات الحوار بين آسيان والاتحاد الأوروبي، وكايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

ووفق البيان المشترك ، اعتبر الاجتماع مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في الشراكة الإستراتيجية ورسم الاتجاهين السياسيين والاقتصادي والثقافي للعلاقة الثنائية خلال السنوات القادمة، بما يتوافق مع رؤية مجتمع آسيان 2045.

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد البيان أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في المضائق الدولية، بما في ذلك مضيق هرمز، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، معربين عن القلق من أي إجراءات تمييزية أو أحادية قد تعرقل حركة السفن أو تحول الممرات البحرية إلى ممرات متنازع عليها.

ودعا البيان المشترك إلى إعادة تأسيس مرور آمن ودون عوائق للسفن والطائرات عبر مضيق هرمز و، وتقليل الاضطرابات في تدفق الغذاء والطاقة والسلع الأساسية، وحماية الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وشدد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيز الحوار والدبلوماسية كوسيلة أساسية لمعالجة النزاعات.

وجدد البيان الالتزام بدعم منظومة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، معتبرين معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الأساس لذلك النظام العالمي.

وأكدا أهمية إنجاح مؤتمر المراجعة لعام 2026، وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة في إطار المعاهدة، بما يساهم في الحد من التهديدات النووية وتعزيز الأمن الدولي، مع تأكيد أهمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقاً للمادة الرابعة من المعاهدة.