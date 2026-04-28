"حكماء المسلمين" يدين بشدة الهجمات الإرهابية في مالي

أبوظبي في 28 أبريل/ وام / أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق في جمهورية مالي، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لأشكال العنف والإرهاب والتطرف كافة، مشيرا إلى أن استهداف المدنيين وترويع الآمنين جريمة نكراء تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وجميع الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه وتعزيز قيم الحوار والتسامح بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي إلى أهالي وأسر الضحايا وحكومة وشعب جمهورية مالي، سائلًا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.