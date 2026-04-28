الشارقة تعزز حضورها بقطاع الصناعات الإبداعية خلال أسبوع ميلانو للتصميم

ميلانو في 28 أبريل/ وام / عززت إمارة الشارقة حضورها في قطاع الصناعات الإبداعية من خلال شراكة دولية جديدة أبرمها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مع منصة التصميم العالمية "فروم"، وذلك على هامش فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم 2026.

تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة وفد المجمع إلى مدينة ميلانو، حيث اطلع على أنشطة "فروم" ومعارضها ومبادراتها التصميمية العابرة للثقافات التي تربط بين مشيرب في الدوحة ومدينة ميلانو.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون "مختبر فروم"، الذراع التعليمية والتطويرية للمنصة، مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عبر "المقر 39"، لإطلاق برنامج متخصص في الأثاث والتصميم، يهدف إلى دعم المواهب الناشئة وتعزيز التبادل الإبداعي وفتح آفاق جديدة أمام قطاع التصميم في المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود المجمع لتعزيز مكانة الشارقة كمركز رائد للصناعات الإبداعية والابتكار القائم على التصميم، من خلال تمكين المصممين ورواد الأعمال وتوفير بيئة متكاملة تشمل مساحات العمل وبرامج التطوير وربطهم بشبكات محلية ودولية.

وأكد سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن التعاون مع "فروم" و"مختبر فروم" يسهم في إتاحة فرص نوعية للمواهب في المنطقة للتفاعل مع منصات عالمية واكتساب الخبرات وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للنمو والمنافسة دولياً، إلى جانب استقطاب الخبرات والإبداعات العالمية إلى الشارقة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في دعم القطاع الصناعي وتعزيز المحتوى المحلي، لاسيما من خلال مبادرات وطنية مثل "اصنع في الإمارات"، عبر ربط مخرجات التصميم بفرص التصنيع ودعم الشركات الناشئة وتمكين تحويل الأفكار إلى منتجات تُصنع محلياً وتنافس في الأسواق العالمية.