شرطة أبوظبي تطلق ميثاق الأسرة الآمنة تزامنًا مع "عام الأسرة"

أبوظبي في 28 أبريل/ وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً في إدارة الشرطة المجتمعية، "ميثاق الأسرة الآمنة" تزامنًا مع عام الأسرة، ودعمًا للأولوية الإستراتيجية "الأمن الاستباقي" الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ الأمن المجتمعي، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة والارتقاء بجودة الحياة.

وأكد العقيد سيف علي الجابري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، أن "ميثاق الأسرة الآمنة" أُعدّ باللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن وصوله إلى مختلف فئات المجتمع، موضحًا أنه يركز على عدد من المجالات الرئيسية، تشمل الأمن المجتمعي، والأمن الأسري، والسلامة المرورية، والأمن الإلكتروني، والهوية الوطنية، بما يعكس التزام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ مفاهيم الوقاية والاستباقية.

وأشار إلى أن الميثاق يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الأسري والمجتمعي، وترسيخ القيم الإيجابية والسلوكيات المسؤولة، ورفع مستوى الوعي بالممارسات الآمنة، بما يدعم بناء مجتمع متماسك ومستدام، مؤكدًا أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع آمن ومستقر، لما لها من دور محوري في تنشئة أفراد واعين ومسؤولين قادرين على الإسهام في دعم مسيرة التنمية.

وأوضح المقدم راشد سعيد الأشخري رئيس قسم كلنا شرطة في إدارة الشرطة المجتمعية، أن الميثاق يمثل إطارًا توعويًا متكاملًا يعزز وعي أفراد المجتمع، ويرسخ السلوكيات الإيجابية والمسؤولة داخل الأسرة، بما يسهم في دعم منظومة الأمن المجتمعي.

وأضاف أن الميثاق يعزز دور أفراد المجتمع كشركاء فاعلين في المنظومة الأمنية، من خلال الالتزام بالممارسات الآمنة، والتعاون مع الجهات المعنية، بما يدعم بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة.