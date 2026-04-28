إطلاق برنامج جديد في دبي لدعم الكفاءات الإماراتية في إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية

دبي في 28 أبريل/ وام / أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، ومعهد الإمارات المالي، وبنك الإمارات دبي الوطني، برنامج تمكين المواهب الإماراتية في إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية، وهو برنامج متخصص يهدف إلى تعزيز انخراط الكفاءات الوطنية في القطاع المالي وتأهيلها لتولي وظائف نوعية في مجالات إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن التنفيذ العملي لمبادرة “طموح دبي” التي أطلقها المجلس على هامش ملتقى دبي للتوطين، مستهدفاً توعية 10 آلاف طالب، وتدريب 10 آلاف طالب وخريج إماراتي، وتوظيف 5 آلاف مواطن في القطاع الخاص خلال عام 2026، بما يعكس جهود المجلس في توسيع مسارات التوظيف التخصصي وضمان وظائف مستدامة في القطاعات الحيوية ذات معدلات النمو المرتفعة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: يجسّد هذا البرنامج خطوة عملية نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاعات المالية المتقدمة وضمان فرص مستدامة ومؤثرة لهم، وذلك من خلال إتاحة تدريب تخصصي مرتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل وفرص التوظيف. وأضاف: ملتزمون في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بالعمل مع شركائنا نحو إعداد مسار مهني واضح للمشاركين، يدعم قدراتهم وإمكانياتهم ويضمن انتقالهم السلس من التدريب إلى العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في بناء كوادر إماراتية مؤهلة قادرة على المنافسة في مجالات إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية.

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: انطلاقاً من الدور المنوط بنا، يلتزم مركز دبي المالي العالمي بتمكين المواهب والكفاءات الإماراتية ليصبحوا قادة المستقبل في قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك القطاعات ذات معدلات النمو العالية مثل إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الخاصة، والتكنولوجيا المالية. ونسعى من خلال المبادرات مثل برنامج تمكين المواهب الإماراتية، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين، إلى وضع مسارات واضحة تزود المواهب المحلية بالمهارات والخبرات والفرص اللازمة لدعم مسيرة دبي في أن تصبح من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)”.

وقال مروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي: يأتي هذا البرنامج انسجاماً مع دور المعهد في إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها بالمعرفة والمهارات المتخصصة التي يتطلبها القطاع المالي الحديث. ونحرص من خلال شراكتنا في هذا البرنامج على تقديم محتوى تدريبي عملي ومتقدم، يواكب التحولات المتسارعة في مجالات إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية، ويسهم في تعزيز جاهزية المواطنين لشغل وظائف نوعية ومستدامة. ونؤمن بأن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يشكّل ركيزة أساسية لدعم تنافسية القطاع المالي في دبي وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد.

ويُنفذ البرنامج من خلال مسارين متكاملين، هما “برنامج خبير استراتيجيات الثروة” الذي يركز على إعداد المشاركين الإماراتيين لشغل وظائف متخصصة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، و”البرنامج الوطني للتكنولوجيا المالية” الذي يقوده مركز دبي المالي العالمي من خلال منظومة “إنوفيشن هب”، بما يتيح للمشاركين التعرف على مجالات التكنولوجيا المالية سريعة النمو وتطوير قدرات عملية قائمة على الابتكار تتماشى مع متطلبات السوق.