انطلاق كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في دبي السبت المقبل

دبي في 28 أبريل/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن انطلاق منافسات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو يوم السبت المقبل، حيث تقام المنافسات يومي 2 و3 مايو في صالة نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة تسعة من نخبة الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، في واحدة من أهم البطولات ضمن أجندة الموسم المحلي.

وتشهد البطولة منافسة قوية بين الأندية على المراكز الأولى في مختلف الفئات، بما يعكس قيمتها الفنية والمعنوية، ويعزز مكانتها كإحدى أبرز محطات الموسم. ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من مليون درهم.

وتبدأ منافسات الأدوار التمهيدية يوم السبت، على أن تُقام النزالات النهائية يوم الأحد، بمشاركة الأندية والأكاديميات في فئات تحت 14 و16 و18 عاماً والكبار، ضمن منافسات الفرق، حيث يتم تحديد آلية التنافس في كل فئة بحسب عدد الأندية المشاركة، لتتراوح بين مواجهات بنظام الأفضل من ثلاث نزالات، ومنافسات بنظام المجموعات، وصولاً إلى الأدوار النهائية لتحديد المراكز الأولى، بما يشمل البطل والوصيف والفائزين بالمركز الثالث.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة لدى أبطال الجوجيتسو في الدولة، كونها تحمل اسماً عزيزاً على الرياضيين وجمهور اللعبة، وتُعد من أبرز البطولات على الساحة المحلية.

وشهدت النسخة السابقة تتويج أربعة أندية مختلفة بألقاب الفئات، حيث أحرز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لقب تحت 14 عاماً، ونادي العين لقب تحت 16 عاماً، ونادي الجزيرة لقب تحت 18 عاماً، ونادي بني ياس لقب فئة الكبار، في مؤشر واضح على اتساع دائرة المنافسة وتوزع الألقاب بين الأندية، وهو ما يرفع من مستوى التحدي ويجعل المنافسة في النسخة الحالية أكثر توازنا وندية.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن البطولة تحمل مكانة خاصة في أجندة الموسم المحلي، لما تمثله من قيمة تنافسية وارتباط معنوي لدى أسرة الجوجيتسو في الدولة، مشيراً إلى أنها تجمع أفضل الأندية ضمن منافسة قائمة على روح الفريق، وتمنح اللاعبين فرصة مهمة لاختبار جاهزيتهم في بيئة تنافسية مميزة.

وأضاف أن البطولات المحلية تسهم في دعم توجهات الاتحاد لنشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين، وتوفير مسار تنافسي مستمر للفئات السنية، وتعزيز دور الأندية في إعداد اللاعبين وصقل مهاراتهم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى المنتخبات الوطنية، ويعزز قدرتها على المنافسة وتحقيق نتائج متقدمة في الاستحقاقات القارية والدولية.

من جانبه، أكد سانتياغو ريبامار، مدرب نادي بني ياس، بطل فئة الكبار في النسخة الماضية، أن بطولات الفرق تعتمد على سلسلة نزالات مترابطة، وليس على نزال واحد، ما يتطلب إدارة دقيقة لكل نزال ضمن سياق يخدم الفريق، لافتاً إلى أن المنافسة في النسخة الحالية ستكون أكثر صعوبة، في ظل استعدادات مكثفة من الأندية وحرصها على رفع جاهزيتها قبل انطلاق البطولة.