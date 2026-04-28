"طرق الشارقة" تصرف 9.1 مليون درهم لأصحاب أرقام سيارات الأجرة

الشارقة في 28 أبريل/ وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن بدء صرف المكافأة السنوية لمالكي أرقام مركبات الأجرة القديمة في الإمارة لعام 2025 وذلك بقيمة إجمالية بلغت 9,144,000 درهم بواقع 2000 درهم لكل مالك والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكدت الهيئة استمرار صرف التعويض الشهري للمستفيدين وذلك في إطار دعم هذه الفئة من محدودي الدخل وتعزيز مستوى معيشتهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

وكشف سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن عدد المستفيدين من هذه المكافأة بلغ 4572 مالكاً ممن يتم تشغيل مركباتهم حالياً من قبل شركات الامتياز تحت مظلة الهيئة.

من جانبه أكد سعادة عبد العزيز محمد الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وحرصه الدائم على متابعة أوضاع المواطنين المعيشية وخاصة ملاك أرقام المركبات القديمة بما يمكنهم من تلبية متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، وتجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي في المجتمع موضحا أن صرف المكافآت تم بعد استيفاء جميع الشروط والتعليمات المعتمدة مؤكداً حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات أمام المستحقين دون أي معوقات.