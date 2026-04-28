أبوظبي تستضيف النسختين 70 و71 من "محاربي الإمارات" مايو المقبل

أبوظبي في 28 أبريل/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، التي تنظمها شركة "بالمز الرياضية"، إقامة النسختين 70 و71 في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة من المقاتلين من المنطقة العربية ومختلف دول العالم، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت 8 و9 مايو المقبل، في صالة "سبيس 42" بمنطقة شاطئ الراحة في أبوظبي.

وأكملت اللجنة المنظمة كافة التحضيرات لإخراج الحدث بالصورة المميزة، بمشاركة 42 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون مختلف مدارس الفنون القتالية المختلطة من المنطقة العربية وقارات العالم.

وبحسب اللجنة المنظمة يلتقي في أبرز النزالات للوزن الثقيل ضمن النسخة 70، المغربي بدر مذكوري مع البرازيلي إدوارد نيفيس، فيما تشهد النسخة 71 نزالاً قوياً على لقب الوزن الخفيف بين الأرميني مارتون ميزهلوميان، والأوكراني فلاديسلاف ردونيف.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن النسختين 70 و71 تمثلان محطة جديدة في مسيرة البطولة، مشيراً إلى التطلع لتقديم حدث استثنائي يواكب السمعة العالمية التي وصلت إليها "محاربي الإمارات"، والتي أصبحت واحدة من أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.