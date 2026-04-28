توائم البودكاست: هندسة الأسئلة الجريئة تهدم جدار النمطية وتصنع التأثير

دبي في 28 أبريل/ وام / كشفت جلسة "البودكاست الناجح.. فن إدارة الحوار"، ضمن فعاليات ملتقى المؤثرين، الذي نظمه مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، اليوم في فندق أتلانتس النخلة في دبي، بمشاركة أكثر من 1000 صانع محتوى وإعلامي وخبير، عن أسرار مهارة طرح الأسئلة الجريئة التي يخشاها الكثيرون، مؤكدة دور المحاور في تحويل البودكاست من نقاش تقليدي إلى تجربة ثرية بعيدة عن النمطية وتقوم على العمق والتأثير والمصداقية.

وتناولت الجلسة التي شارك فيها كل من صانعتا المحتوى التوأم سارة وهاجر، وصانعا المحتوى التوأم منذر وطارق البوسعيدي، وأدارتها هديل مرعي، محاور متعددة تعكس تطور صناعة البودكاست وأساليب نجاحه في بيئة إعلامية تنافسية ومتسارعة.

وأكد المشاركون أن نجاح البودكاست لا يرتبط فقط بجاذبية الضيف، بل بقدرة المحاور على إدارة الحوار بذكاء، وطرح أسئلة جريئة ومدروسة تفتح مساحات جديدة للنقاش، وتدفع الضيوف لتجاوز الإجابات النمطية، مشددين على أهمية أن يحمل كل سؤال قيمة معرفية أو تطبيقية واضحة، تسهم في تقديم محتوى قابل للاستفادة، وليس مجرد حديث عابر.

وقدّم التوأم منذر وطارق البوسعيدي، تجربتهما، مشيرين إلى أن التجريب المستمر يمثل ركيزة أساسية في تطوير المحتوى، من خلال اعتماد منهجية "التجربة والخطأ" لفهم تفاعل الجمهور وتحسين الأداء.

وأوضحا أن العمل الثنائي يوفّر ميزة التناغم وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب توزيع الأدوار بين المنصات المختلفة بما يضمن استمرارية الإنتاج وتنوعه.

وشددت التوأم سارة وهاجر على أهمية التخصص والمصداقية في بناء محتوى ناجح، موضحتين أن التركيز في مجال محدد يعزز فرص الوصول إلى نسب مشاهدة مرتفعة واستقطاب جمهور أكثر تفاعلاً.

كما أكدتا أهمية تقديم محتوى معرفي هادف، لا سيما في المجالات العلمية، لما له من دور في تمكين الجمهور.

وقالتا إن الحفاظ على مصداقية المحتوى يمثل عاملاً حاسماً في استمرارية الشراكات مع الرعاة، حيث تقوم هذه العلاقة على تحقيق فائدة متبادلة دون الإخلال بالقيم.

وتطرقت الجلسة إلى إستراتيجيات الحفاظ على التشويق داخل الحلقات، من خلال توزيع المعلومات تدريجياً وتجنب كشف جميع التفاصيل في البداية، بما يحفّز المستمع على المتابعة حتى النهاية.

واستعرض المشاركون نماذج من المحتوى الواقعي الذي يلامس حياة الجمهور، كما تم التطرق إلى توظيف عناصر تحليلية مثل قراءة لغة الجسد، لتعزيز مصداقية الحوار.

وأكد المشاركون، في الختام، أن نجاح البودكاست يقوم على تحقيق توازن دقيق بين رؤية صانع المحتوى واهتمامات الجمهور، مع الاستمرار في تطوير الأسلوب، والحفاظ على عنصر التشويق، وتقديم محتوى يحمل قيمة حقيقية ومستدامة للمتابعين.