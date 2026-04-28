المنتدى الإقليمي للبيانات يعقد في يناير2027 في الشارقة

الشارقة في 28 أبريل/ وام / أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة عن تأجيل تاريخ انعقاد النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية الذي كان من المقرر عقده في مايو 2026 على أن يُعقد يومي 20–21 يناير 2027.

ويجمع المنتدى صناع القرار والخبراء وممارسي هذا المجال لاستكشاف سبل توظيف البيانات في دعم التنمية المجتمعية وتعزيز الرفاه الاجتماعي حيث يشكّل المنتدى منصة إقليمية داعمة للتنمية المجتمعية المستدامة.

ويعكس هذا القرار التزامًا إستراتيجيًا بتقديم تجربة نوعية ذات أثر أكبر لكافة المشاركين والشركاء والمعنيين وسيواصل المنتدى دوره كمنصة رئيسية لتعزيز الحوار والتعاون والابتكار في مجالي البيانات والتنمية المجتمعية على مستوى المنطقة.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة ببرنامج المنتدى في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية.

يشار إلى ان المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية "DCDF" يُعقد كل عامين وتنظّمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة ليجمع خبراء البيانات وقادة المجتمع وصنّاع السياسات والجمهور في مساحة واحدة للتفكير المشترك ويهدف إلى استكشاف السبل التي يمكن من خلالها توظيف البيانات لدفع مسارات تنمية شاملة ومستدامة على مستوى المنطقة تُنصت لاحتياجات الناس وتترجم المعرفة إلى أثر ملموس.

وفي نسخته الثانية يسلّط المنتدى الضوء على تماسك الأسرة ورفاهها وإدماج الشباب وتعزيز مشاركتهم والفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي إلى جانب دور البيانات في استثمار الفرص بين الأجيال ومن خلال هذا التركيز يسعى المنتدى إلى بناء فهم أعمق للتحديات والآفاق وإلى دعم القرارات والسياسات التي تُسهم في تحقيق مستقبل أكثر ترابطًا واستدامة للمجتمع.