لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات

دبي في 28 أبريل/ وام / اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور الإطار التشريعي، والسياسات والإستراتيجيات الوطنية، والاستدامة المالية لمنظومة المعاشات.