سوق الحراج بالشارقة يرسخ مكانته كوجهة أولى في قطاع السيارات

الشارقة في 28 أبريل/ وام / يواصل سوق الحراج في الشارقة ترسيخ مكانته كأحد أكبر وأهم أسواق السيارات في الشرق الأوسط ووجهة رئيسية لبيع وشراء المركبات في الإمارة مدعومًا ببنية تحتية متطورة ومنظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المتعاملين وتعزز من كفاءة تجربة الشراء.

ويتميّز السوق بمنظومة تشغيلية متقدمة توفر تجربة متكاملة تبدأ من عرض المركبات مرورًا بإجراءات الفحص وصولًا إلى التسجيل ونقل الملكية ضمن بيئة منظمة تعكس أعلى معايير الاحترافية في إدارة الأسواق المتخصصة كما يضم السوق مجموعة من الخدمات المساندة تشمل شركات التأمين وخدمات الشحن ومراكز الطباعة والتسجيل.

وقال سعيد السويدي مدير إدارة - سوق الحراج: يمثل سوق الحراج في الشارقة نموذجًا متقدمًا للأسواق المتخصصة التي تُدار وفق أعلى وأفضل المعايير العالمية ويجسّد توجهاتنا الإستراتيجية نحو تطوير أصول نوعية تُسهم في تعزيز تنافسية الإمارة اقتصاديًا و نعمل على بناء منظومة متكاملة ترتكز على كفاءة الخدمات وسرعة الإجراءات وتكامل التجربة بما يرسّخ مكانة السوق كمركز إقليمي رائد لتجارة السيارات ويدعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.

ويُعد سوق الحراج من أكبر تجمعات معارض السيارات في المنطقة حيث يضم أكثر من 360 صالة عرض تحتضن ما يزيد على 5000 مركبة من مختلف الفئات بما يشمل السيارات الاقتصادية والفاخرة والتجارية ويمنح هذا التنوع الواسع المتعاملين قدرة حقيقية على المقارنة والاختيار وفق احتياجاتهم وميزانياتهم ضمن بيئة متكاملة تجمع مختلف الخيارات.

كما يشكّل السوق منظومة متكاملة من الخدمات تشمل الفحص الفني المعتمد وتسجيل المركبات وإصدار شهادات التصدير ونقل الملكية والحيازة ما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتحويل تجربة شراء المركبة إلى عملية سلسة وواضحة المعالم.

ويقع سوق الحراج في موقع حيوي مقابل شارع الشيخ محمد بن زايد أحد أهم الشرايين المرورية في دولة الإمارات ما يمنحه ميزة تنافسية من حيث سهولة الوصول إليه من مختلف إمارات الدولة ويعزز من جاذبيته كوجهة رئيسية للمتعاملين والمستثمرين.

ويضم السوق مجموعة واسعة من المرافق الداعمة التي ترتقي بتجربة الزوار و تشمل 30 محلًا لاكسسوارات وخدمات العناية بالسيارات و21 محلاً تجارياً إلى جانب ساحة واحدة للمزادات وخدمات التأمين ومرافق لخدمات فحص وتسجيل السيارات وتشمل مبنى إدارة المرور والتراخيص و اينوك تسجيل وموتور تشيك ويعكس هذا التنوع رؤية متكاملة تهدف إلى تقديم تجربة شاملة لا تقتصر على البيع والشراء بل تمتد لتشمل جميع احتياجات مالكي المركبات.

ويعمل السوق ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تشمل خدمات الأمن والحراسة والنظافة وإدارة الحركة المرورية ما يضمن بيئة آمنة ومنظمة للمتعاملين وتسهم هذه المنظومة في تعزيز مستويات الثقة والشفافية في عمليات البيع والشراء وترسيخ مكانة السوق كوجهة موثوقة في قطاع تجارة السيارات.

ويشكّل سوق الحراج إضافة نوعية لقطاع تجارة السيارات في المنطقة حيث يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في إمارة الشارقة ويدعم توجهاتها نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وفق أفضل الممارسات العالمية.