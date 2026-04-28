صانعا محتوى: العمل الجماعي والتقنيات الحديثة يعززان جودة الإنتاج الرقمي

دبي في 28 أبريل/ وام / أكد صناع محتوى مشاركون في ملتقى المؤثرين، أن تطور صناعة المحتوى الرقمي بات يعتمد بشكل كبير على العمل الجماعي والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يسهم في تقديم محتوى أكثر احترافية وتأثيرا.

وأوضح سيف الذهب، صانع المحتوى الإماراتي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن دولة الإمارات وفرت بيئة داعمة لصناع المحتوى من خلال مبادرات متخصصة تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتوجيههم نحو إنتاج محتوى هادف يخدم المجتمع.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه صناع المحتوى تشمل تطوير الأفكار بشكل مستمر ومواكبة متطلبات المنصات الرقمية مع الحفاظ على جودة الرسالة، مشددًا على أهمية الاستمرارية والتجربة في تحقيق النجاح في هذا المجال.

وأوضح عيسى الحبيب، صانع المحتوى الكويتي، أن تجربته في هذا المجال تطورت من العمل الفردي إلى بناء فريق متكامل يشمل التصوير والمونتاج، مؤكدا أن هذا التحول أسهم في تحسين الجودة وتوسيع نطاق الأفكار.

وأضاف أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من عملية الإنتاج خاصة في الجوانب الفنية مثل المونتاج وتحسين الصورة، مع الحفاظ على هوية المحتوى وفكرته الأساسية.