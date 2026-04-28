أبوظبي تستضيف اجتماعاً وزارياً لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

أبوظبي في 28 أبريل / وام / استضافت أبوظبي أعمال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لوزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور، لمناقشة ما تم إنجازه في إطار الائتلاف الدولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء "C4RPWC"، وذلك بدعم من مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة ابوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الى جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "ICARDA" والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية "CGIAR" وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

ويأتي هذا الاجتماع الذي نظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بعد ظهر اليوم بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، في سياق الجهود الدولية المتسارعة لمواجهة واحدة من أخطر الآفات الزراعية التي تهدد استدامة قطاع نخيل التمر عالمياً، حيث شارك فيه أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومراكز بحثية متخصصة.

وفي هذا السياق، أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، في كلمة خلال الاجتماع ألقتها بالإنابة سعادة فاطمة الملا، أن هذا الاجتماع يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الزراعية ذات البعد العالمي، وفي مقدمتها سوسة النخيل الحمراء، مشيرةً إلى أن إطلاق “إعلان أبوظبي الثالث 2026” يشكّل محطة متقدمة في مسار التعاون الدولي، واستكمالاً للجهود التي انطلقت من إعلان أبوظبي الأول 2019 والثاني 2024، بما يعزز تبادل المعرفة وتطوير الحلول المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

من جانبها أشارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى أن هذا اللقاء يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات الزراعية العابرة للحدود، مؤكدة أن إطلاق أعمال هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لما أعلنه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الثامنة عشرة، بما يعزز مسيرة التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.

وأكد معالي الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن الاجتماع يجسد التزاماً دولياً متنامياً بمواجهة آفة سوسة النخيل الحمراء، باعتبارها من أخطر التحديات التي تهدد استدامة النظم الزراعية.

وأوضح أن منظمة الفاو تضطلع بدور محوري ضمن هذا الائتلاف من خلال توفير الخبرات الفنية، وتطوير الأدلة الإرشادية والمعايير الدولية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية، إلى جانب دعم أنظمة الرصد المبكر وتوظيف التقنيات الحديثة في الكشف والمعالجة.

وثمّن معاليه الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم هذا الائتلاف وتعزيز العمل الدولي المشترك، معرباً عن تقديره لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لما تقوم به من جهود نوعية في مجال البحث العلمي ونقل المعرفة وبناء الشراكات الدولية، بما يسهم في تطوير قطاع نخيل التمر وتحقيق استدامته على المستوى العالمي.

وأكد سعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن تنظيم هذا الاجتماع يأتي في إطار الدور الريادي للجائزة في دعم المبادرات الدولية وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، مشيراً إلى أن الائتلاف الدولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء يمثل منصة متقدمة لتكامل الجهود العلمية والمؤسسية، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، ويعزز استدامة قطاع نخيل التمر على المستوى العالمي.

وشهد الاجتماع الإعلان عن “إعلان أبوظبي الثالث لمكافحة سوسة النخيل الحمراء 2026”، الذي تم توقيعه من قبل أصحاب المعالي الوزراء المشاركين، ليشكل محطة جديدة في مسار العمل الدولي المشترك، واستكمالاً لما تحقق من خلال إعلان أبوظبي الأول عام 2019 وإعلان أبوظبي الثاني عام 2024.

ويؤكد الإعلان التزام الدول المشاركة بتعزيز التنسيق الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتبني الحلول المبتكرة والمستدامة لمواجهة هذه الآفة العابرة للحدود، بما يسهم في حماية نخيل التمر وصون استدامته.

إلى ذلك، أكدت الكلمات والمداخلات التي قدمها أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود أهمية توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية، وتبني نهج قائم على الابتكار والتكنولوجيا في إدارة هذه التحديات.

كما تم استعراض أحدث الجهود العلمية والتطبيقية في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب المبادرات الدولية الهادفة إلى تطوير حلول متكاملة ومستدامة، بما يعزز الأمن الغذائي العالمي.

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر في أبوظبي، الذي خصص جلسات علمية متخصصة لمناقشة سوسة النخيل الحمراء، شملت جلسة علمية عامة وأخرى مخصصة للائتلاف الدولي، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.

ويؤكد انعقاد هذا الاجتماع الوزاري في أبوظبي مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الزراعي والعمل الدولي المشترك، ودورها الريادي في دعم المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى العالمي.