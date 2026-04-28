طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي في 28 أبريل/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطق، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:50 والمد الثاني 00:21 والجزرالأول عند الساعة 17:40 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:42 والمد الثاني عن الساعة 20:15 والجزر الأول عند الساعة 14:30 والجزر الثاني عند الساعة 02:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 28 70 20

دبي 39 29 65 30

الشارقة 40 28 65 20

عجمان 36 29 70 30

أم القيوين 38 24 70 30

رأس الخيمة 39 25 60 20

الفجيرة 42 33 40 20

العـين 41 28 40 10

ليوا 43 25 60 10

الرويس 38 26 60 10

السلع 37 25 70 25

دلـمـا 34 26 70 55

طنب الكبرى / الصغرى 35 29 60 45

أبو موسى 35 28 65 45