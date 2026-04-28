بدور القاسمي تقود مبادرات "مؤسسة كلمات" في المغرب دعماً للأطفال في مراكز رعاية المكفوفين

الرباط في 28 أبريل/ وام / شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسسة ورئيسة "مؤسسة كلمات" سفيرة النوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب لدى اليونسكو وفي سياق الاحتفاء باختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026 من قبل منظمة اليونسكو سلسلةً من المبادرات الثقافية والإنسانية التي نظمتها المؤسسة في العاصمة المغربية الرباط دعماً للأطفال وتعزيزاً لفرصهم في الوصول إلى المعرفة والتعلّم في إطار تعاون ثقافي وإنساني يرسّخ القيم المشتركة ويعزز الاستثمار في الإنسان والمعرفة.

وتضمنت الزيارة مبادرة "تبنَّ مكتبة" لمؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش في مستشفى الأطفال بالرباط حيث أهدت "مؤسسة كلمات" مكتبة متنقلة تضم كتباً عربية للأطفال إلى جانب تنظيم أنشطة قرائية وثقافية هدفت إلى تعزيز علاقتهم بالكتاب وإثراء تجربتهم داخل البيئة العلاجية.

كما شملت الزيارة مبادرة "أرى" في المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين من خلال توفير كتب شاملة وميسّرة استفاد منها أكثر من 170 طالباً كفيفاً وضعيف بصر من مختلف الفئات العمرية وقد صُممت هذه الإصدارات لتتيح للأطفال المكفوفين والمبصرين خوض تجربة قرائية مشتركة تجمع بين النص المطبوع وطباعة برايل والرسوم التوضيحية اللمسية بما يدعم التعلم الشامل ويعزز فرص الدمج ويسهم في تنمية قدراتهم المعرفية.

وتندرج هذه المبادرات ضمن رسالة "مؤسسة كلمات" الهادفة إلى ترسيخ حق الأطفال في القراءة وتوسيع الوصول إلى المعرفة عبر برامج نوعية تواكب احتياجاتهم وتدعم مسيرتهم التعليمية والإنسانية كما تجسد الزيارة ما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية من اهتمام مشترك بتمكين الأجيال الجديدة ودعم المبادرات الثقافية والإنسانية ذات الأثر المستدام.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في حديثها عن أهمية مبادرات "مؤسسة كلمات" في المغرب "إن وصول الأطفال إلى الكتاب حق أساسي يجب أن يكون متاحاً لكل طفل مهما كانت ظروفه فالمعرفة أداة تمكين تمنح الأمل وتوسع آفاق المستقبل وتفتح أمام الأطفال مساحات أوسع للفهم والتخيّل وتعزز قدرتهم على تجاوز التحديات بثقة".

وأضافت: "تأتي هذه المبادرات في المغرب امتداداً لرؤية الشارقة الثقافية والإنسانية التي تؤمن بأن المعرفة جسر للتواصل بين الشعوب وأداة لتعزيز التقارب الإنساني كما تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وما يجمعهما من اهتمام مشترك بالاستثمار في الإنسان وتمكين الأجيال الجديدة من خلال مبادرات ثقافية تسهم في ترسيخ قيم التعلم، وتعزيز حضور القراءة في حياة الأطفال".

من جانبها قالت السيدة نائلة فنيش رئيسة مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش: تعكس هذه المبادرات رؤية إنسانية عميقة تقودها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في جعل الثقافة والمعرفة جزءاً من منظومة الدعم الموجه للإنسان خاصة في الظروف التي يكون فيها الطفل بأمسّ الحاجة إلى الأمل والرعاية.

وأضافت أن إدماج الكتاب في البيئات العلاجية يمثل خطوة نوعية تسهم في دعم التعافي النفسي للأطفال وتمنحهم مساحة للتخيّل والتواصل مع العالم خارج تحدياتهم الصحية ونثمّن هذا التعاون مع مؤسسة كلمات التي تقدم نموذجاً متقدماً يربط بين الثقافة والعمل الإنساني ويؤكد أن الاستثمار في القراءة هو استثمار في الإنسان ومستقبله.

وقال الدكتور صلاح الدين السمار الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إن توفير الكتب المهيأة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر يشكّل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة المعرفية وتمكينهم من التعلم والاستقلالية فإتاحة المعرفة بهذه الصيغ تفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة في المجتمع وتعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التعبير ضمن بيئة تعليمية أكثر شمولاً واستدامة.

وأضاف: يجسّد هذا التعاون مع مؤسسة كلمات رؤية متكاملة تعكس الدور الريادي لإمارة الشارقة في دعم المبادرات الثقافية والإنسانية التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.

وكان في استقبال الشيخة بدور القاسمي في مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش بمستشفى الأطفال بالرباط كل من معالي محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وسعادة فتيحة المودني عمدة مدينة الرباط وسعادة شرف أحميمد مدير مكتب اليونسكو بمنطقة المغرب العربي والسيدة نائلة فنيش رئيسة مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش والسيد رؤوف محسن المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط والسيدة أمينة بركات المديرة العامة لمستشفى الأطفال إلى جانب السيدة كريمة عاشور نائبة رئيسة مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش.

وتضمن البرنامج افتتاح المتحف المتنقل للكتاب في مؤسسة الدكتور عبد الرحمان فنيش إلى جانب عرض موسيقي قدمه أطفال برنامج الموسيقى للمؤسسة وفقرة سرد قصصي تفاعلية قدّمتها الفنانة المغربية أمل عيوش كما أهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي كتابها "العاصمة العالمية للكتاب" إلى الأطفال والتقطت صوراً جماعية مع الأطفال والحضور.

كما كان في استقبال الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لدى وصولها إلى المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين صاحبة السمو الأميرة لالة لمياء الصلح رئيسة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى جانب د. صلاح الدين السمار وعدد من المسؤولين والشخصيات الثقافية والتربوية.

وشملت الزيارة عرضاً تعريفياً حول خدمات المنظمة وبرامجها وفقرة ثقافية قدمها الطلبة المكفوفون إلى جانب جولة في الفصول الدراسية والاطلاع على البرامج التعليمية والتأهيلية المقدمة للطلبة.