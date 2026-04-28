"بيورهيلث" تنال الاعتماد الدولي الكامل لحماية الأبحاث البشرية

أبوظبي في 28 أبريل/ وام / نالت مجموعة "بيورهيلث"، الاعتماد الكامل من جمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية، عن قسمي البحث في "صحة" و"مدينة الشيخ شخبوط الطبية" التابعتين لها، في إنجاز نوعي يعزز تنافسية المجموعة عالمياً في مجال الأبحاث السريرية، ويرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً متقدماً للبحث والابتكار الطبي.

ويعد تصنيف جمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية، من أبرز المعايير الدولية في مجال حماية المشاركين في هذا النوع من الأبحاث؛ إذ يستند إلى معايير صارمة وطوعية تخضع لمراجعة الأقران، وتتجاوز المتطلبات التنظيمية الأساسية، بما يعكس التزاماً راسخاً بالإشراف الأخلاقي المتقدم على البحوث.

ويشكل قسما البحث في "صحة" و"مدينة الشيخ شخبوط الطبية" جزءاً من مركز أبوظبي للأبحاث الصحية، الذراع البحثية السريرية المتكاملة لـ"بيورهيلث"، والذي يوحد أنشطة البحث العلمي عبر 16 مستشفى وعيادات للرعاية الصحية الأولية ومختبرات متقدمة في أبوظبي.

ويشرف المركز على أكثر من 200 دراسة سريرية نشطة تشمل تجارب المراحل الأولى حتى الثالثة، والأبحاث الانتقالية، ضمن منظومة حوكمة موحّدة تعزز الرقابة وتدعم تنفيذ أبحاث سريرية واسعة النطاق وعالية الجودة.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، إن المجموعة رسخت منصة أبحاث سريرية بمعايير عالمية، مكّنتها من الانضمام إلى نخبة المؤسسات الدولية المعتمدة، بما يعكس قوة منظومة الحوكمة لديها، ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأبحاث السريرية وابتكارات علوم الحياة.

من جانبها، أكدت إليس سمرز، الرئيس التنفيذي والمدير العام لجمعية اعتماد برنامج حماية الأبحاث البشرية، أن حصول "بيورهيلث" على الاعتماد يعكس التزاماً متكاملاً بالمعايير الدولية الصارمة لحماية سلامة ورفاه المشاركين في الأبحاث، مشيدة بانضمام المجموعة إلى شبكة المؤسسات العالمية المعتمدة ودورها في تحويل الجهود العلمية إلى إنجازات ملموسة.