جامعة دبي تطلق النسخة الرابعة من مسابقة ريادة الأعمال 2026 لدعم الابتكار

دبي في 28 أبريل/ وام / أطلقت جامعة دبي النسخة الرابعة من “مسابقة جامعة دبي لريادة الأعمال 2026”، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز الكفاءات الشابة على تحويل أفكارها الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتطبيق تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت الجامعة فتح باب التسجيل في المسابقة، بالتزامن مع تنظيم سلسلة من الجلسات وورش العمل التخصصية للفرق المشاركة، بهدف دعمها في تطوير أفكارها وصياغة عروضها التقديمية وفق أفضل الممارسات.

ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية في الأول من مايو 2026 بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية، بما يعكس التزامها المستمر بدعم منظومة ريادة الأعمال على المستويين المحلي والدولي.

وتستهدف المسابقة طلبة الجامعات والخريجين الذين أنهوا دراستهم خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب الباحثين الذين يمتلكون أفكارا مبتكرة قابلة للتطبيق في مجالات التنمية المستدامة، كما توفر للمشاركين حزمة من الفرص النوعية تشمل تمويل المشاريع الفائزة، والاحتضان ضمن حاضنات الأعمال، إضافة إلى إتاحة فرص التواصل مع قادة الصناعة والمستثمرين وصناع القرار.

وأكد سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة أن المسابقة تمثل منصة إستراتيجية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال على مستوى الدولة، مشيراً إلى دورها في تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تدعم بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، انسجاما مع رؤية دولة الإمارات.

وأوضح المهندس محمد عبود المشرف العام على المسابقة أن المبادرة توفر بيئة متكاملة للإرشاد والتوجيه الإستراتيجي، وتسهم في تعزيز فرص المشاركين للوصول إلى الأسواق والعملاء عبر حاضنة الجامعة المرتبطة ببرنامج محمد بن راشد لدعم الشركات الناشئة.