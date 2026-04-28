المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026 يوصي بتوظيف الذكاء الاصطناعي ودمجه في الرعاية الصحية الأولية

عقد على مدى أربعة أيام برعاية خالد بن زايد آل نهيان

أبوظبي تقود تحولاً عالمياً في التوحد… اختتام المؤتمر الدولي الرابع بإطلاق مبادرات ومنصة عالمية

أبوظبي في 28 أبريل/ وام / اختتمت اليوم أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026، الذي نظمته هيئة زايد لأصحاب الهمم تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان،رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم في مركز أبوظبي للطاقة، تحت شعار "التوحد: الابتكار والذكاء الاصطناعي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.

وأكد المؤتمر ريادة دولة الإمارات العالمية في تمكين أصحاب الهمم، وانتقالها من استضافة المعرفة إلى قيادة التحول نحو صناعة الأثر المستدام، بما يعزز جودة الحياة ويرسّخ مفاهيم الدمج والاستقلالية للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد.

ورفع القائمون على المؤتمر الشكر والعرفان إلى سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان على رعايته وتشريفه الجلسة الافتتاحية، ودعمه المتواصل الذي يشكّل ركيزة أساسية في ترسيخ نهج التمكين الشامل، وتعزيز المكانة الدولية لإمارة أبوظبي في هذا المجال الحيوي.

وأكد سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم في كلمته خلال الجلسة الختامية، أن المؤتمر شكّل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة متكاملة لدعم وتمكين الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، مشيراً إلى أن ما شهده من نقاشات علمية متخصصة وتبادل للخبرات يعكس توجهاً حقيقياً نحو تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تُحدث أثراً ملموساً ومستداماً في حياة الأفراد والأسر.

وأضاف أن الوعي الحقيقي يبدأ من المجتمع،ويتجسد من خلال مبادرات نوعية تعزز ثقافة القبول والتفاعل الإيجابي، وتسهم في دعم اندماج الأشخاص من ذوي التوحد وتمكينهم من المشاركة الفاعلة فيمختلف مجالات الحياة.

وأعلن سعادة الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم عن إطلاق اللجنة التنفيذية للمؤتمر حملة توعوية عالمية تحت شعار "ابتسم فابتسامتك تكفي لإسعادهم"، برعاية من الشيخة موزة بنت سهيل الخييلي، في خطوة تعكس توجه أبوظبي نحو تحويل الوعي إلى سلوك مجتمعي، وبناء حركة عالمية تعزز الفهم والاحتواء.

كما أعلن سعادته عن توجه إستراتيجي جديد لتطوير المؤتمرليصبح منصة عالمية متكاملة تحت مسمى Global Autism Platform، بما يسهم في توحيد الجهود الدولية، والربط بين البحث العلمي والتطبيق، ودعم بناء شراكات فاعلة تحقق أثراً مستداماً، إلى جانب الإعلان عن موعد انعقاد النسخة القادمة خلال الفترةمن 24 إلى 30 أبريل 2027.

وفي ختام أعمال المؤتمر ، أصدر المشاركون حزمة من التوصيات التي تعكس رؤية متكاملة لتطوير منظومة خدمات التوحد، ترتكز على الإبتكار والتكامل المؤسسي والاستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الدمج المجتمعي للأفراد من ذوياضطراب طيف التوحد.

وأكدت التوصيات أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار في بناء نظام بيئي متعدد القطاعات قائم على البيانات، يدعم اتخاذ القرار ويوفر أدوات متقدمة للتدخل المبكر، مع التأكيد على ضرورة تطوير أطر الحوكمة والأخلاقيات، وحماية خصوصية البيانات، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي كشريك داعم للأسر، إلى جانب تبني منصات تعليمية مخصصة وتطبيقات ذكية تعزز التواصل.

وفي محور التعليم، شددت التوصيات على ضرورة إعادة تشكيل المنظومة التعليمية بما يعزز الدمج، من خلال تقييم المدارس وفق مؤشرات الإدماج، وتطبيق النموذج المجتمعي للخدمات، وتوفير برامج تدريبية الزامية للكوادر التعليمية، إلى جانب إتاحة خدمات دعم متخصصة داخل المدارس، وتطوير المسارات المهنية والبديلة بما يواكب احتياجات سوق العمل.

وفي القطاع الصحي، دعت التوصيات إلى تعزيز الكشف المبكر المدعوم بالذكاء الاصطناعي ودمجه في الرعاية الصحية الأولية، بما يسهم في تسريع التشخيص وضمان التدخل في الوقت المناسب، إلى جانب تطوير نموذج متكامل لمراكز التوحد يغطي مختلف مراحل العمر، ويوفر رعاية متعددة التخصصات بمشاركة فاعلة من الأسرة.

كما أكدت أهمية بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة، واعتماد أطر حوكمة للذكاء الاصطناعي، بما يعزز الابتكار المسؤول ويضمن عدالة الوصول إلى الخدمات.

وفيما يتعلق ببيئة العمل، أوصت التوصيات بتبني نماذج عمل مرنة تراعي التنوع العصبي، مع التركيز على جودة المشاركة والاستقرار الوظيفي، والانتقال نحو أنماط العمل القائمة على المهام والمشاريع، إلى جانب تصميم الوظائف بما يتناسب مع قدرات الأفراد، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي لضمان خلوها من التحيز.

وأكدت التوصيات أهمية تعزيز الدمج المجتمعي من خلال توسيع برامج الكشف المبكر والتدخل، وتطوير التعليم الدامج، وتوسيع خدمات التأهيل، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية، وإنشاء منصات دعم للأسر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص تدريب وتوظيف دامجة.

وشددت كذلك على دور الأسرة كشريك أساسي في العملية التأهيلية، من خلال إشراكها في التخطيط، وتوفير برامج تدريب وإرشاد، ودعم نفسي واجتماعي مستدام.

واختتمت التوصيات بالتأكيد على ضرورة تحويل مخرجات المؤتمر إلى خطط تنفيذية واضحة، ترتكزعلى ثلاث أولويات رئيسية تشمل الكشف المبكر،وتطوير مراكز شاملة تغطي مختلف مراحل الحياة، وبناء منظومة متكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي،مع دعوة الجهات المعنية إلى العمل المشترك لتطبيقهذه التوصيات خلال فترة زمنية محددة، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام.

وشهد المؤتمر، الذي عُقد على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل 2026 في مركز أبوظبي للطاقة، مشاركة دولية واسعة بلغت نحو 6,000 مشارك حضورياً وافتراضياً، و152 متحدثاً، من بينهم 86 خبيراً دولياً.