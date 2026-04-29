النصر يتأهل للمشاركة في "النخبة الخليجية" لكرة السلة

دبي في 29 أبريل/ وام/ تأهل فريق النصر للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة النخبة الخليجية لكرة السلة، المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل، بعد تتويجه أمس بلقب بطولة كأس الإمارات للرجال لموسم 2025-2026.

وجاء تأهل النصر عقب فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 83-81 في المباراة النهائية، ليحجز مقعده في البطولة الخليجية الجديدة، التي سيتأهل بطلها إلى دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة "وصل"، التابع للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) في آسيا.

وأكد سعادة عبدالرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة ضمن خطة إستراتيجية تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة محلياً وخليجياً وآسيوياً.

وأوضح أن تتويج الفريق بكأس الإمارات للمرة الثالثة على التوالي، بالمسمى الجديد، يعكس نجاح العمل طويل المدى، مشيراً إلى أن الفريق قدم مستوى مميزاً في النهائي أمام منافس قوي ومتمرس يملك خبرات قارية.

وأضاف أن ملامح هذه الخطة بدأت منذ موسم 2018-2019، من خلال إعداد فريق ينافس على مختلف البطولات، وهو ما تجسد بوصول النصر إلى ثلاث نهائيات هذا الموسم أمام شباب الأهلي، قبل أن يتوج باللقب في المواجهة الأخيرة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد الفريق بشكل متكامل للمشاركة في بطولة النخبة الخليجية، عبر دراسة احتياجاته بالتنسيق مع اللجنة الفنية، والعمل على تدعيم التشكيلة الحالية بالعناصر المناسبة، بما يعزز فرص المنافسة على الألقاب.