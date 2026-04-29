انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التعاون للشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وأذربيجان

باكو في 29 أبريل/ وام/ عقدت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان الاجتماع الثاني للجنة التعاون للشراكة الإستراتيجية، في العاصمة الأذربيجانية باكو، برئاسة كل من معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة يالتشين رفاييف، نائب وزير الخارجية في أذربيجان، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من البلدين.

ويعكس انعقاد هذا الاجتماع العلاقات الثنائية الوطيدة والتوافق في الرؤى بين البلدين، إلى جانب حرصهما على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الحيوية ضمن إطار مؤسسي يهدف إلى تحقيق نتائج مستدامة.

وناقش الجانبان مسار التعاون بين البلدين الصديقين وما تحقق من تقدم في مجالات متعددة، بما يدعم الشراكة الإستراتيجية الشاملة، ويعزز العمل المشترك.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها الشؤون السياسية والدبلوماسية، والتعاون الاقتصادي، والدفاع، وإنفاذ القانون، والتعليم والثقافة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن الطاقة والاستدامة، إلى جانب متابعة تنفيذ خارطة الطريق 2025- 2029 والمشاريع المشتركة ذات الأولوية.

وأكد معالي الهاجري أن هذا الاجتماع يجسد التطور المتنامي في العلاقات بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من التكامل والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وموانئ أبوظبي، ومبادلة، وشركة سلال، ومصدر، ودراجون أويل، وXRG.