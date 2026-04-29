403 ملايين درهم أرباح مجموعة تيكوم خلال الربع الأول

دبي في 29 أبريل/ وام/ أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز TECOM، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2026، مسجلة نموا قويا في مختلف مؤشرات الأداء، بما يعكس متانة نموذج أعمالها واستفادتها من الزخم الاقتصادي المتواصل في دبي ودولة الإمارات.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 755 مليون درهم، مقارنة مع 680 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل صافي الربح المتكرر نموا بنسبة 12% ليبلغ 403 ملايين درهم مقابل 361 مليون درهم.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% لتصل إلى 610 ملايين درهم، مع تحسن هامش الربحية إلى 81% مقارنة مع 79% خلال الربع الأول من 2025.

ويعكس هذا الأداء القوي الطلب المتزايد على مجمعات الأعمال المتخصصة التي تديرها المجموعة، بجانب التوسع في محفظة أصولها التجارية والصناعية، مدعوما بارتفاع معدلات الإشغال وتحسن متوسط قيمة الإيجارات وكفاءة إدارة التكاليف.

وقال عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، بهذه المناسبة، إن اقتصاد دولة الإمارات ودبي يواصل تأكيد قوته ومرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن الأداء القوي للمجموعة يعكس تنوع مصادر إيراداتها وكفاءة عملياتها التشغيلية.

وأضاف أن متوسط مدة عقود الإيجار بلغ 8.8 سنة، فيما وصلت معدلات الإشغال في الأصول التجارية والصناعية إلى 98%، مع نسب احتفاظ بالعملاء بلغت 94% في المحفظة التجارية و99% في المحفظة الصناعية، ما يعكس قوة الطلب ومتانة العلاقات مع العملاء.

وسجلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نموا بنسبة 14% لتصل إلى 549 مليون درهم، ما يعزز السيولة وجودة الإيرادات.

وعلى صعيد الإنجازات التشغيلية، احتفت مدينة دبي للإعلام بمرور 25 عاما على تأسيسها، فيما سلطت مدينة دبي الصناعية الضوء على منظومتها خلال مشاركتها في جلفود 2026، كما احتفى مجمع دبي للعلوم بمرور 20 عاما على تأسيسه.

وشهدت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة نموا في أعداد الطلبة ليتجاوز 38500 طالب بنسبة نمو 15%، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للتعليم العالي.

كما أعلنت شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة عن خطط لإنشاء مصنع جديد في مدينة دبي الصناعية، وافتتحت مجموعة أمسبيك مختبرا حديثا في مجمع دبي للعلوم.