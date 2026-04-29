الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يضبط عصابة إجرامية لترويج المواد المخدرة

أبوظبي في 29 أبريل/ وام/ أعلن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه نجح في تنفيذ عملية مشتركة مع شرطة دبي والشارقة ومملكة البحرين، استمرت لمدة شهر، أسفرت عن ضبط عصابة إجرامية مكونة من 13 متهماً يحملون الجنسية الآسيوية والأفريقية، يقودها تاجر مخدرات من الجنسية الآسيوية من خارج الدولة، مختصة في ترويج المواد المخدرة.

وأوضح الجهاز أنه وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين الشقيقة، تم إلقاء القبض على زعيم العصابة الإجرامية خارج الدولة وتم إحضاره إلى دولة الإمارات لتقديمه إلى العدالة وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه، لافتاً إلى أن العملية استمرت لمدة شهر، وجاءت بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومراقبة ميدانية مُحكمة، رصدت خلالها فرق العمل تحركات المتهمين والتنسيق فيما بينهم، وقد أظهرت التحريات تلقي تعليمات من تاجر المخدرات خارج الدولة، بتوزيع كميات من المخدرات في مناطق مختلفة بالدولة .

وذكر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة بلغ وزنها 56,623 كيلوغراماً من المواد المخدرة، إضافة إلى 8,159 قرصا من المؤثرات العقلية المخدرة، وكمية كبيرة من السجائر الإلكترونية معبأه بزيت الحشيش، وبلغ إجمالي قيمتها ما يقارب 3,300,000 درهم ، مؤكداً أنه سيواصل جهوده لتعزيز حماية وأمن المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وأكد الجهاز أن هذه العملية تأتي ضمن إستراتيجية وطنية شاملة تستهدف تجفيف منابع الإتجار بالمخدرات، وعدم الاكتفاء بملاحقة المروجين داخل الدولة، بل الوصول إلى العناصر الرئيسية التي تدير الشبكات الإجرامية من الخارج وتحاول الإضرار بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار مجتمعها.

وأوضح أن التعاون الإقليمي والدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر مع الأجهزة الشرطية والأمنية الشقيقة والصديقة أسهم في تعقب أفراد الخلية ورصد تحركاتهم، وصولاً إلى إحباط مخططاتهم الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة .

وشدد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على امتلاكه الأطر القانونية والإمكانات العملياتية التي تمكّنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تجار المخدرات الذين يديرون الشبكات الإجرامية من خارج الدولة ، بما يضمن حماية المجتمع وردع كل من تسوّل له نفسه استهداف الإمارات وأبنائها بهذه الآفة الخطيرة .