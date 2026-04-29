"دبي للمرأة" و"عطاء حمدان التطوعي" يعززان التعاون المجتمعي

دبي في 29 أبريل/ وام/ وقعت مؤسسة دبي للمرأة مع فريق عطاء حمدان التطوعي، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجال المبادرات المجتمعية المشتركة، وذلك في إطار السعي إلى بناء شراكة إستراتيجية تسهم في دعم وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية تحقق أثراً مجتمعياً مستداماً.

وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وأحمد محمد بن عجلان مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي.

تنص المذكرة على أن يكون الفريق "الشريك المجتمعي" للمبادرات التطوعية التي تنفذها المؤسسة خلال فترة سريانها مع إشراكه في فعالياتها ومنتدياتها المختلفة بما يسهم في تقديم الدعم التطوعي وتعزيز التكامل في تنفيذ المبادرات.

ويشمل التعاون تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات إدارة المبادرات المجتمعية وقياس الأثر التطوعي، بجانب تنظيم ورش عمل تخصصية لموظفات المؤسسة وإطلاق مبادرات مشتركة ومستدامة تُعنى بدعم وتمكين المرأة.

وتهدف المذكرة إلى توفير تجارب تطوعية نوعية تثري مسيرة المتطوعين وترتقي بجودة المبادرات المجتمعية.

وأكدت سعادة نعيمة أهلي، أن هذه الشراكة ستعزز استفادة المؤسسة من خبرات أعضاء الفريق خاصة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات لما يتمتعون به من كفاءة وخبرة ميدانية، لافتة إلى حرص المؤسسة على توفير بيئة داعمة تمكّن المرأة من المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي بما يسهم في تطوير مهاراتها وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بدولة الإمارات.

من جانبه أكد أحمد محمد بن عجلان، أن التعاون مع مؤسسة دبي للمرأة باعتبارها نموذجاً رائداً في دعم وتمكين المرأة، يمثل إضافة نوعية لمسيرة الفريق، مضيفا أن هذه المذكرة تفتح آفاقاً جديدة لتوسيع نطاق العمل التطوعي وتعزيز أثره المجتمعي، معربا عن تطلعه إلى إطلاق مبادرات مشتركة مبتكرة تسهم في تمكين المرأة وترسّخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وتحقق أثراً إيجابياً مستداماً.