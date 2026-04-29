مركز الفنون في "نيويورك أبوظبي" يطلق مبادرة "نمو"

أبوظبي في 29 أبريل/ وام/ أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن انطلاق الدورة الرابعة من مبادرة "نمو"، برنامج تسريع التنمية المهنية لفناني الأداء المقيمين في دولة الإمارات، تحت رعاية ميوزيك نيشن.

وتأتي المبادرة في خطوة تعكس الالتزام طويل الأمد بالارتقاء بالمواهب الإبداعية المحلية، وتعزيز البيئة الفنية في دولة الإمارات.

وتنطلق مبادرة "نمو" خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2026، لتواصل مسيرتها الناجحة التي اشتملت على دعم 34 فناناً منذ انطلاقتها كبرنامج تجريبي عبر الإنترنت خلال عامي 2021 و2022، وتبعها الدورتين الحضوريتين اللتين أقيمتا خلال عامي 2023 و2024.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الفنانين من بناء مسارات مهنية مستدامة داخل الدولة من خلال توفير منصة للتنمية الإبداعية والمهنية، بجانب دعم مجتمع الفنانين المحليين المتنامي في مختلف التخصصات الفنية.

وتعكس مبادرة "نمو" توجهاً واضحاً لدعم مجتمع الفنانين، وخاصةً الفنانين المقيمين ضمن دولة الإمارات، الذين يسهمون من خلال أعمالهم الإبداعية في رسم ملامح الحياة الثقافية في الدولة.

وقال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، إن مبادرة "نمو" تعكس التزام المركز طويل الأمد بدعم الفنانين الذين يؤسسون مساراتهم المهنية في دولة الإمارات، ويساهمون في تشكيل المشهد الثقافي المتنامي فيها، لافتا إلى سعي المركز من خلال الاستثمار في المواهب المحلية وتوسيع شبكات التعاون بين مختلف التخصصات الفنية، إلى الإسهام في ترسيخ منظومة إبداعية ذات طابع إماراتي فريد، متجذّرة في بيئتها المحلية، وتحظى بحضور قوي على الساحة العالمية في آنٍ معاً.