"إنسبشن" تستعرض حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في "اصنع في الإمارات "

أبوظبي في 29 أبريل /وام/ تستعرض شركة "إنسبشن" ، التابعة لمجموعة "جي 42" والمتخصصة إقليميًا في ابتكار المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في فعاليات "اصنع في الإمارات “2026 المقررفي 4 إلى 7 مايو في أبوظبي، مجموعة من محفظة منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تكشف عن حل جديد مصمم لتسريع مسيرة التحول المؤسسي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة في بيان صحفي اليوم، أن مشاركتها في "اصنع في الإمارات 2026" تعكس مدى انسجامها مع الرؤية الصناعية الطموحة للدولة، كما تؤكد التزامها بتطوير منتجات وحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي موجّهة للدول والمؤسسات.

وقال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة انسبشن، إن معرض "اصنع في الإمارات" يمثل ما نؤمن به من توظيف التقنيات عالمية المستوى التي تم تطويرها في دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات، ونتطلع إلى استعراض ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي التطبيقي.