"عجمان للتصوير الضوئي" تعلن أسماء الفائزين بنسختها الأولى

عجمان في 29 أبريل/ وام/ أعلنت جائزة عجمان للتصوير الضوئي التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة عجمان بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي ، عن الفائزين في نسختها الأولى.

وأسفرت نتائج المحور العام بالجائزة عن فوز أنتوني أوستريا من الفلبين بالمركز الأول، فيما نال المركز الثاني الهندي فالاسي شاهول حميد، في حين ذهب المركز الثالث لمحمد حسن عادل الجنابي من العراق.

وفي محور القصة المصورة، فاز بالمراكز الأولى مصورون من الهند، حيث نال المركز الأول لال نالاث، وحل في المركز الثاني نيليما آزاد، فيما كان المركز الثالث من نصيب أنيش أشوك.

وحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل محور على جوائز نقدية، تقديراً لتميز أعمالهم وإسهاماتهم الإبداعية في توثيق جمال إمارة عجمان بصرياً.

وأكد أحمد الكعبي رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن الأعمال الفائزة تميزت بقدرتها على تقديم سرد بصري مبتكر، يجمع بين الجمال الفني والدقة في توثيق تفاصيل الحياة والمعالم في إمارة عجمان، بما يعكس تميز البيئة المحلية وثرائها الثقافي.

وأضاف أن النسخة الأولى من الجائزة شهدت إقبالا مميزا من المصورين من مختلف الجنسيات، ما يعكس مكانة إمارة عجمان كوجهة ملهمة للإبداع البصري، مشيرا إلى أن الجائزة تسعى إلى اكتشاف المواهب ودعمها، وتوفير منصة تبرز أعمالهم على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن تنوع المشاركات وجودتها الفنية العالية أسهما في تقديم محتوى بصري ثري يوثق جمال الإمارة وتفاصيلها الثقافية والعمرانية، مؤكدا حرص اللجنة على تطوير الجائزة في دوراتها المقبلة بما يعزز حضورها وتأثيرها في قطاع التصوير الضوئي.

وشهدت الدورة الأولى من الجائزة تنظيم ورشتين تدريبيتين، لتعزيز مهارات المشاركين الأولى كانت بعنوان "تمشية فوتوغرافية في عجمان"، بالتعاون مع مجلس عجمان للشباب، والثانية "اكتشف عجمان"، بالتعاون مع مدرسة نيكون دبي، حيث وفرتا تجربة ميدانية غنية أتاحت للمشاركين استكشاف الإمارة عبر مسارات بصرية متنوعة والتقاط مشاهد تعكس تفاصيلها الجمالية والثقافية.

يذكر أن الجائزة انطلقت في 20 يناير واستمرت حتى 20 فبراير الماضي، بهدف دعم المواهب في مجال التصوير، وتشجيع المصورين على التعبير عن رؤاهم الفنية، إلى جانب إبراز معالم إمارة عجمان وجمالها العمراني والثقافي والبيئي من خلال الصورة.