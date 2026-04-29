المركز الثاني لجامعة الشارقة في "إبداع أصحاب الهمم"

الشارقة في 29 أبريل /وام/ فاز مركز الموارد لذوي الإعاقة بجامعة الشارقة بالمركز الثاني ضمن فئة المبادرات المؤسسية في جائزة الإمارات لإبداع أصحاب الهمم لعام 2026 .

وشهدت الجائزة تكريم فارس الهادي، أخصائي أول شؤون ذوي الإعاقة في المركز، لفوزه ضمن فئة الأفراد، تقديرًا لإسهاماته ودوره في خدمة أصحاب الهمم.

وجاء التكريم خلال الحفل الذي نظمته جمعية الإمارات للإبداع ضمن الدورة الأولى من الجائزة، واستضافه مجمع كليات التقنية العليا في الشارقة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية بأصحاب الهمم.

وأكد الدكتور أحمد العموش أهمية هذه الجائزة، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به مركز الموارد لذوي الإعاقة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة .