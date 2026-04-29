"الفيكتوري" يسعى لتعزيز مسيرته في موسم 2026

دبي في 29 أبريل /وام/ أشادت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1» بالسائق الأميركي شون تورينتي، قائد فريق «الفيكتوري»، الذي يستعد لخوض موسمه الوداعي بعد إعلانه الاعتزال بنهاية موسم 2026، والذي ينطلق من جائزة إقليم سردينيا الكبرى في مدينة كالياري الإيطالية، من 29 إلى 31 مايو المقبل، ويتضمن 7 جولات في 5 دول.

وكان تورينتي قد توج بلقب بطولة العالم للسائقين للمرة الرابعة في مسيرته خلال الموسم الماضي، بعد أن قاد، إلى جانب زميله أليك ويكستروم، فريق «الفيكتوري» لإحراز لقب بطولة العالم للفرق للمرة الأولى في تاريخه.

ووصفت اللجنة السائق الأميركي بـ«الأسطورة» نظراً لأدائه الاستثنائي، خاصة بعد عودته القوية من حادث تعرض له في ختام موسم 2023، والذي أبعده عن منافسات موسم 2024، قبل أن يعود بقوة في موسم 2025 ويحقق لقب العالم الرابع في مسيرته.

ويتطلع تورينتي خلال موسمه الأخير إلى إضافة لقب خامس، ما قد يضعه في المركز الثاني تاريخياً ضمن أكثر السائقين تتويجاً، خلف الإيطالي جيدو كابيليني صاحب الرقم القياسي بعشرة ألقاب.

وقال تورينتي: «سيكون موسم 2026 جولة الشرف الأخيرة في مسيرتي، وفرصة أخيرة لمقارعة الأفضل، وارتداء ألوان فريق الفيكتوري بكل فخر، والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية التي تميز هذه البطولة».

وأشاد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بما قدمه تورينتي، مؤكداً أنه كان نموذجاً في الالتزام والعزيمة، وقال: «وضعنا ثقتنا في تورينتي بعد عودته من الإصابة، وأثبت جدارته بقيادة الفريق إلى لقب بطولة العالم في الموسم الماضي، ونتطلع إلى تكرار هذا النجاح، خاصة مع دخوله الموسم الجديد بأعلى درجات التركيز، سعياً لختام مسيرته بأفضل صورة ممكنة».