"التربوي للغة العربية" ينظم الاجتماع الـ15 لمجلس الأمناء

الشارقة في 29 أبريل /وام/ نظَم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة، الاجتماع الـ15لمجلس أمنائه

ترأست الاجتماع - الذي عُقد أمس عن بعد - بدور إبراهيم النقبي، رئيس مجلس الأمناء في دورته الحالية، بمشاركة سعادة الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء.

وأكدت النقبي أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مكانة اللغة العربية والارتقاء بتعليمها في الدول الأعضاء.

من جانبه، استعرض الدكتور عيسى صالح الحمادي جدول أعمال الاجتماع، الذي تضمن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، واستعراض أبرز إنجازات برامج ومبادرات المركز، إلى جانب مناقشة خططه المستقبلية في ضوء توجهات مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الاستراتيجية، من بينها تطوير البرامج التخصصية، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وتوسيع نطاق المبادرات العلمية والثقافية التي ينفذها المركز، بما يواكب المتغيرات في تعليم اللغة العربية ويلبي تطلعات الدول الأعضاء.