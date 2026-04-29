" شاهين" يشارك في "دولية موناكو" للرجبي

دبي في 29 أبريل/وام/ اعتمد اتحاد الإمارات للرجبي مشاركة فريق شاهين في بطولة موناكو الدولية، والتي تقام بعد غد الجمعة، بمشاركة نخبة من الأندية والمنتخبات الأوروبية .

ووزعت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وتتألف كل مجموعة من 4 فرق، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائي، حيث يفتتح فريق شاهين المنافسة بلقاء فريق موناكو، ثم يواجه فريق "سيفنز لاندز"، وصولا إلى المباراة الأخيرة مع فريق "وامباستز".

وأكمل فريق شاهين استعداداته للبطولة و أقام معسكرا في فرنسا، وتضم قائمته 12 لاعباً، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة خلدون المليح، ومساعده يوسف شاكر، بجانب نزار مهران مديرا للفريق.

وأكد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام، رئيس البعثة أن فريق شاهين يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المواطنين، في إطار تطوير المواهب الوطنية، وتوفير فرص الاحتكاك الدولي.