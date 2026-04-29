"موارد الشارقة" والشرطة تحتفيان بتخريج منتسبي برنامج استمرارية الأعمال

الشارقة في 29 أبريل /وام/ احتفت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بتخريج منتسبي برنامج استمرارية الأعمال، بحضور سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، وسعادة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

ويأتي البرنامج في إطار الجهود المشتركة لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة لمواجهة الأزمات والطوارئ، من خلال تطبيق معايير استمرارية الأعمال، والحد من الآثار المحتملة على العمليات الحيوية، بما يسهم في استعادة الأنشطة بكفاءة وسرعة.

وتضمن البرنامج محاور متخصصة شملت مفاهيم استمرارية الأعمال، وإدارة عملياتها، وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب المراجعة والتدقيق الداخلي، بما يعزز تكامل الأدوار ويرتقي بكفاءة فرق العمل المعنية.

واستهدف البرنامج فرق استمرارية الأعمال في الجهات المختلفة، حيث نُفذت برامجه التدريبية في مدينة الشارقة، بما يضمن تحقيق متطلبات البرنامج ورفع كفاءة الممارسات المؤسسية.

وتم تكريم الخريجين وتسليمهم الشهادات، تقديراً لجهودهم ومشاركتهم في استكمال متطلبات البرنامج.

وأكد عبدالله إبراهيم الزعابي أن البرنامج يأتي ضمن حرص الدائرة على تعزيز جاهزية الجهات الحكومية والخاصة ورفع كفاءة العمل المؤسسي لمواجهة الأزمات والطوارئ، بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية، مشيراً إلى أن التعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة يجسد تكامل الأدوار وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأوضح الناعور أن البرنامج يمثل خطوة ضمن خطة تدريبية لعام 2026 تتضمن عدداً من البرامج المتخصصة، من بينها دورات معتمدة بالتعاون مع معهد BSI، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في استمرارية الأعمال، ويسهم في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية واستدامة خدماتها.