محمد الشرقي يلتقي هنادي الكابوري واللاعبة هدى آل علي المتأهلة إلى الألعاب الأولمبية للشباب في القوس والسهم بداكار

الفجيرة في 29 أبريل/ وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة هنادي خليفة الكابوري، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، بمناسبة تأهل لاعبة منتخب الإمارات الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية، هدى آل علي، المتأهلة للألعاب الأولمبية للشباب فئة القوس المحدب لسن تحت 18، والذي سيُقام هذا العام في العاصمة السنغالية داكار.

وأكّد سموه اهتمام حكومة الفجيرة بدعم المواهب الرياضية الشابة، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في التدريب والعمل الجاد لرفع اسم الإمارة والدولة في المحافل الرياضية العالمية.

ونوّه سموه بمتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم الرياضيين وتمكينهم من تحقيق الإنجازات والتميز.

وهنّأ سموه اللاعبة هدى آل علي على هذا الإنجاز الرياضي المميز، الذي يعكس مستوى تطور الرياضة في دولة الإمارات، ويضاف إلى سجل إنجازات شباب الوطن في أوساط الرياضية الدولية.

وعبّرت سعادة هنادي خليفة الكابوري، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، عن شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه واهتمامه بالشباب والقطاع الرياضي، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل العالمية.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.