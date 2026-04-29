"نبرة من ميرال" يكتشف المواهب الناشئة في أبوظبي

أبوظبي في 29 أبريل / وام / أعلنت ميرال، المتخصصة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي عن إطلاق النسخة الأولى من برنامجها "نبرة من ميرال" لاكتشاف وتطوير المواهب الناشئة، وذلك بالتعاون مع برنامج "موهبتي" التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي،

ويهدف البرنامج الذي يعد مبادرة رائدة الى تنمية وصقل المواهب الفنية لدى طلبة المدارس من مستوى رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في مختلف أنحاء الإمارة.

كما تعمل ميرال ضمن البرنامج مع شركة "لايف نيشن" الشرق الأوسط، ومركز "فور نوتس" للتدريبالموسيقي، وشركة أسباير للاستشارات الدولية.

ويأتي برنامج "نبرة من ميرال" الجديد كجزء من استراتيجية ميرال للمسؤولية المجتمعية، ضمن محور الفنون والثقافة، حيث يوفر منصة شاملة لاكتشاف وتنمية ودعم المواهب الفنية ضمن الفئة العمرية من 11 إلى 19 عاماً، وذلك عبر رحلة فنية متكاملة تحت إشراف نخبة من الفنانين المحترفين والمدربين المتخصصين.

ويركز البرنامج، الذي تديره مغنية الأوبرا العالمية ومدربة الموسيقى الصربية ماريا توديتش، على تعزيز التعبير الإبداعي، وتنمية الثقة بالنفس، وتقديم مسار متكامللتطوير المهارات عبر ثلاث مراحل رئيسية تبدأ باكتشاف المواهب وتنتهي بعروض حية أمام الجمهور.

وقالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي لإدارة التسويق والإتصال والفعاليات في ميرال: "يشكّل برنامج ’ نبرة من ميرال‘ منصة ملهمة لتمكين المواهب الفنية الناشئة من اكتشاف قدراتهم وصقلها والتعبير عن شغفهم على المسرح أمام الجمهور. ومن خلال منظومة متكاملة من التدريب المتخصصوالإرشاد، يسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأسس اللازمة لتعزيز تطورهم الفني والشخصي على حد سواء.

ويجسّد البرنامج في جوهره قوة الشراكات الهادفة والتزامنا المشترك بتمكين الجيل الجديد، وتعزيز الروابط المجتمعية، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً حيوياً للمواهب الإبداعية".

وتنطلق أعمال البرنامج من خلال أربعة أيام مخصصة لتجارب الأداء تُقام في مركز "أثير" ضمن المقر الرئيسي لميرال في جزيرة ياس، حيث سيُدعى المشاركون لتقديم تجارب أداء غنائية لمدة دقيقتين، وذلك خلال أيام 14، و15، و18، و20 مايو.

وعقب مرحلة تجارب الأداء، سيتأهل 25 مشاركاً إلى مرحلة التدريب والتطوير في مركز "فور نوتس" للتدريب الموسيقي في جزيرة السعديات؛ حيث يخوضون تجربة تجمع بين التدريب الصوتي التقني، وبناء الثقة، والإرشاد، وتنمية المهارات الحياتية بما يدعم نموهم الفني والشخصي. وتشمل هذه المرحلة 15 جلسة تدريبية قائمة على الأداء، يخوض فيها المشاركون دروساً في الغناء وورش عمل متخصصة في الرقص والدراما وبناء الشخصية، بما يسهم في تعزيز مهارات الثقة، والعمل الجماعي، والمرونة، والتواصل.

ويُختتم البرنامج بتنظيم "احتفال نبرة من ميرال"، حيث يقدم المشاركون عروضهم أمام الجمهور مباشرةً ضمن أجواء حماسية.

ويُقسَّم المشاركون إلى فئتين عمريتين(11–14 عاماً و15–19 عاماً)، حيث يؤدي كل مشارك أغنية تدرّب عليها خلال فترة التدريب أمام لجنة تحكيم مختصة من الخبراء ومدربي الصوت والموسيقيين.

وتتولى اللجنة تقييم جميع العروض واختيار فائزين اثنين من كل فئة عمرية.

ويهدف برنامج "نبرة من ميرال" إلى توفير منصة مستدامة لاكتشاف المواهب الجديدة وتنميتها ضمن مجتمع أبوظبي الإبداعي المزدهر؛ كما يعكس التزام ميرال الراسخ بتطوير مبادرات وبرامج نوعية تعزز دور الفنون والثقافة بوصفهما محركاً رئيسياً للتفاعل المجتمعي وإحداث أثر اجتماعي مستدام.