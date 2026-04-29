تشكيل مجلس شباب دائرة الموارد البشرية في عجمان

عجمان في 29 أبريل /وام/ أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، عن تشكيل مجلس شباب الدائرة يضم في عضويته سلطان عبد الله سعيد النعيمي – رئيساً، و عائشة عبد الحكيم البلوشي نائباً للرئيس ، والأعضاء حمد عبد السلام المزروعي، علياء صقر الشامسي، خلفان أحمد الشامسي، وعزه طارق النعيمي.

ويهدف المجلس إلى توفير بيئة حاضنة لأفكار الشباب في الدائرة، وتفعيل دورهم في المبادرات والمشاريع المتعلقة بالشباب على مستوى الإمارة والدولة، إضافة إلى مناقشة التوجهات التي تهم فئة الشباب في بيئة العمل الحكومي واقتراح الحلول الكفيلة بتعزيز ودعم المواهب الشابة.

كما يتولى المجلس المساهمة في الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالشباب داخل الدائرة وخارجها، والتعاون والتنسيق مع مجلس شباب عجمان والمجالس المؤسسية الحكومية في الإمارة، بما يخدم سياسات الموارد البشرية والتدريب والتمكين وكافة الشؤون ذات الصلة باختصاص الدائرة.

وأكد سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي،مدير عام دائرة الموارد البشرية، أن تشكيل مجلس الشباب يأتي إيماناً بدور الشباب في مسيرة التطوير المستدامة، واستثمار طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية في دعم التوجهات المستقبلية للدائرة، بما يعزز جاهزيتها واستدامة أدائها المؤسسي، ويلبي مقتضيات العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المجلس سيمثل منصة فاعلة لتمكين الشباب، وصقل مهاراتهم القيادية، وتعزيز مشاركتهم في صياغة المبادرات والمشاريع التطويرية.