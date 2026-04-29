طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي في 29 أبريل/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية – شمالية شرقية،وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:38، والمد الثاني 42:00، والجزرالأول عند الساعة 18:12، والجزر الثاني عند الساعة 07:11.

وفي بحر عمان الموج، خفيف - متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعه 29:09، والمد الثاني 20:43، والجزر الأول عند الساعة 10:15، والجزر الثاني عند الساعة 03:25.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 38 27 75 25

دبي 37 28 65 20

الشارقة 38 26 70 20

عجمان 36 28 75 25

أم القيوين 37 24 75 25

رأس الخيمة 38 26 70 20

الفجيرة 43 32 45 15

العـين 41 27 40 15

ليوا 40 26 75 20

الرويس 34 25 80 30

السلع 33 24 80 35

دلـمـا 32 26 75 45

طنب الكبرى / الصغرى 34 27 80 50

أبو موسى 34 27 80 50