منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي

أبوظبي في 29 أبريل/ وام/ استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في قصر الوطن بأبوظبي، معالي ديمتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية توسيع آفاق التعاون بما يسهم في دعم مسارات التنمية في البلدين، ويعزز المصالح المتبادلة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وعدد من المسؤولين.