"الجودو" يفتتح مشاركته السبت في بطولة دوشانبي (غراند سلام)

دوشانبي في 29 أبريل/ وام/ يفتتح منتخبنا الوطني للجودو، مشاركته في بطولة دوشانبي (غراند سلام) الكبرى، بكازاخستان السبت المقبل بنزالي اللاعبين كريم عبد اللطيف تحت 73 كجم، وعمرو جاد تحت 81 كجم، في وزن خفيف المتوسط، بينما يختتم البطولة بنزال اللاعبة إليزا ليتيف تحت 78 كجم لفئة الوزن الثقيل.

وأكد اتحاد الإمارات للجودو اكتمال استعدادات المشاركة في البطولة، وحضور مراسم القرعة غدا الخميس بمدينة دوشانبي " عبر تقنية الفيديو"، تمهيدا لانطلاق منافساتها في اليوم التالي بالوزن الخفيف.

وأشار إلى أهمية البطولة، وتنافسيتها العالمية، بشاركة 248 لاعبا ولاعبة من 39 دولة، ضمن روزنامة البطولات الدولية المقررة في 2026، وقيمتها المرجوة في حصد المزيد من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.